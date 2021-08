Klimatske promjene već su dovele do nestašice niza prehrambenih proizvoda. Još loših vijesti stiže s istoka Hrvatske, poznatom po proizvodnji zelenog graha. Namirnice koju si je svatko mogao priuštiti ove godine neće biti dovoljno, a i znatno će poskupjeti.

Cijeli urod stao je na dvije palete. Proizvođač graha s kojim je pričala novinarka Marina Bešić Đukarić kaže kako je konačni urod oko 800 kilograma neočišćenog graha, dok je prijašnjih godina prosjek bio oko tri tone. Identična slika i u susjednim dvorištima.

"Katastrofa, katastrofa, ono malo što ga ima i to je sitno zrno. Ubila ga je temperatura velika u cvatnji, nije se dobro oplodio i to je to", kazao je Ivan Kuvedžić.

Neki svoj grah nisu ni obrali jer se nije isplatilo dovesti radnike i kombajn. U normalnim godinama na jednoj stabljici graha bilo bi desetak mahuna, ovdje su dvije, tri, ali sa slabim urodom. Grah u cvatnji podnosi najviše 31 stupanj, a već u lipnju Slavonija je danima na suncu mjerila 38. Vrućine, suša, a potom i bolesti, odnijele su 90 posto uroda.

Proizvodnjom graha u Ilači i Tovarniku bavi se tridesetak gospodarstava. Potražnja je uvijek bila velika, a posao unosan. No, ove godine proizvođači zbrajaju gubitke, a kupce čeka nestašica. U selima više nema ni jedne ploče s natpisom prodajem grah.

"Mi bez problema prodajemo od Zagreba do Osijeka, Vinkovaca, Vukovara čim počne sezona čupanja graha, vršenja, svaki dan ima poziva. Već smo nekima objasnili, oni ne mogu pojmiti da mi nećemo imati graha za opskrbiti niti pet posto naših mušterija“, objašnjava Kuvedžić.

Problem je i s budućim proizvodnjama, jer zrna neće biti ni za sjetvu. Ono malo što je ostalo, dosegnut će rekordne cijene.

"Što se tiče cijene za sada se ona kreće negdje oko četrdeset kuna, to je duplo više nego što ide inače. Nije baš ni ugodno nekom kazati da je 40 kuna kilogram graha kad je prasetina 20 kuna“, zaključio je proizvođać Jasmin Budinski.

Grah se dosad nazivao hranom za siromašne. Sada je postao luksuzna namirnica.

