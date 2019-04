Na Zavižanu je u utorak pao snijeg, što baš i ne zvuči ohrabrujuće za sve one koji su već sve pripremili za roštilj na otvorenom prvoga svibnja. No ipak to ne znači da srijeda nije povoljna za provođenje vremena u prirodi.

Za razliku od početka tjedna, prvo ono što je sigurno je da na Praznik rada neće biti ovako svježe kao danas nego ugodno i toplije. Biti će barem 20ak stupnjeva. Dobra vijest je i da od svih dana u ovom tjednu baš srijeda izgleda najbolje i najsunčanije.

S druge strane, loša vijest je da ni u srijedu vrijeme neće biti posve stabilno. To znači da nema garantirano potpuno suhog vremena i da postoji mogućnost za pokoji pljusak, srednom dana ili poslijepodne, lokalno, iako šanse za to ipak nisu osobito velike.

U većini zemlje bi ipak trebalo prevladavati sunčano vrijeme, najviše na Jadranu. Jedino će tijekom dana biti i promjenjive naoblake pa zato se mjestimice može dogoditi i pokoji pljusak. Vjerojatnost za to najveća je u gorskoj Hrvatskoj, u Posavini i u unutrašnjosti Dalmacije.

Savjet bi bio da ne odustajete od roštilja i prirode, samo imajte na umu da postoji šansa za nekakav pljusak. Ako se dogodi, to bi doista značilo da nemate sreće jer ga u većini zemlje i na većini predjela neće biti.

