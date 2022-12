Vrijeme nas ni za ovaj Božić nije ukrasilo pahuljama. No, s ozbirom na to da je božićnu toplinu doma podržalo iznadprosječnom toplinom atmosfere stavilo je pod bor manje troškove za grijanje.

Za razliku od istočne obale i središnjeg dijela američkog kontinenta, iznad većeg dijela Europe, pa tako i u Hrvatskoj, vlada iznadprosječna toplina, a tako će se zadržati i do kraja godine.



Vrlo jak ciklonalni vrtlog održava se daleko na sjeveru Europe pa na njegovom južnom dijelu i u naše krajeve s juga neprestano pritječe topao zrak, povremeno i uz malo vlage.



Zbog toga će i u ponedjeljak posvuda biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno te iznadprosječno toplo. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice će biti malo kiše, dok će u južnoj Dalmaciji biti najmanje oblaka. U unutrašnjosti ujutro lokalno može biti magle i to prije svega na istoku zemlje.



Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, koji u višim predjelima može biti i jak. Na Jadranu većinom umjereno jugo i oštro, dakle vjetar s juga. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će imati uvjerljive pozitivne vrijednosti, većinom od četiri do devet Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu od osam do 13 stupnjeva.



Danju će u Središnjoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suho i iznadprosječno toplo. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, sredinom dana uz mogućnost i jakih udara. Najviše temperatura bit će ponegdje do 16 stupnjeva.



U istočnim predjelima bit će promjenljivo i razmjerno toplo. Prema kraju dana zapuhat će mjestimice umjeren jugozapadni i južni vjetar. Temperatura će biti većinom 14 ili 15 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno mjestimice s kišom. U gorju će puhati umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak, a na Jadranu slabo i umjereno jugo i oštro. Najviša temperatura od devet do 13, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, osobito na sjevernom dijelu gdje mjestimice može pasti malo kiše. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na jugu gdje će biti i najtoplije - ponegdje i do 17 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno, u utorak s kišom, a zatim mjestimična kiša uglavnom samo u gorju. U srijedu i četvrtak ponegdje magla, osobito ujutro. U utorak će prolazno zapuhati do umjeren sjeveroistočnjak, a u četvrtak ponovno jugozapadnjak. I dalje će biti toplije od prosjeka.



Na Jadranu će biti umjereno i pretežno oblačno mjestimice s kišom. Razmjerno toplo uz slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak. Jedino će u utorak prolazno zapuhati bura.

Sve niži vodostaji rijeka, a što tek slijedi? "Čekaju nas ekstremne temperature i suše''

Neka radna mjesta u Hrvatskoj posebno su ugrožena zbog krize na koju svijet reagira prekasno



Do kraja godine posvuda će biti promjenljivo i razmjerno toplo. Najviše oblaka, povremeno s kišom bit će na Jadranu i u gorskom području, osobito u petak kad će kiša padati mjestimice i u unutrašnjosti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.