Vrijeme će biti vrlo nepovoljno, pa i opasno: Najbolje je ostati kod kuće

Hrvatska se nalazi na južnoj strani prostrane ciklone gdje nam pritječe topao sredozemni zrak. U petak će sa sjevera kontinenta s frontalnim poremećajem posvuda prodrijeti zamjetno hladniji zrak. Zbog toga će se u Sredozemlju stvoriti nova ciklona koja će stvarati velike razlike u tlaku zraka pa će biti i dosta vjetrovito.

U petak u noći i ujutro slijedi kiša koja će ponegdje sa zamjetnim padom temperature u unutrašnjosti prijeći u susnježicu i snijeg. Očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskom području. Već prijepodne snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Zapuhat će umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, u gorskoj Hrvatskoj i s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu, pod Velebitom i orkansku buru zbog čega je na snazi crveni Meteoalarm. Gotovo posvuda najviša dnevna temperatura bit će ujutro i to u unutrašnjosti od 2 do 9, na moru od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito na širem karlovačkom području gdje do kraja dana može pasti i oko 20 centimetara. Poslijepodne na sjeverozapadu prestanak oborine. Vjetar će prema večeri postupno oslabjeti. Zamjetno hladnije s temperama oko 0.

U istočnim predjelima posvuda snijeg koji će poslijepodne slabjeti prema kraju dana i postupno prestati, jednako kao i vjetar. Temperatura većinom oko 0.

U gorskoj Hrvatskoj snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača do kraja dana od 25 do 50 centimetara, a u južnoj Lici ponegdje i manje. Puhat će povremeno jak i vrlo jak sjeveroistočnjak pa može biti snježne mećave i snježnih zapuha. Zbog ovih okolnosti i ovdje je na snazi crveni Meteoalarm.

Na Sjevernom Jadranu vrlo vjetrovito s kišom koja će s jakom i olujnom burom ponegdje prijeći u susnježicu i snijeg, prvo na širem riječkom području te na Učki i Ćićariji, ali u unutrašnjosti Istre, podno Velebita, a prolazno ponegdje i na kvarnerskim otocima.

U Dalmaciji povremeno oborine, osobito u drugom dijelu dana kad će uz zahladnjenje kiša u unutrašnjosti, a prema večeri i ponegdje uz more - prijeći u snijeg. Na sjevernom dijelu već prijepodne zapuhat će jaka i olujna bura koja se do kraja dana proširiti i na jug. Temperatura od 4 u unutrašnjosti do 16 na južnim dalmatinskim gdje će u većem dijelu dana puhati jugozapadnjak i jugo.

Slijedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, no hladno, osobito u danima vikenda. Jedino još u subotu ujutro u Posavini, Lici i unutrašnjosti Dalmacije može biti malo snijega. Za vikend hladno, a zatim malo manje hladno.

Na Jadranu će u subotu prijepodne na jugu zemlje uz još biti mjestimične oborine. Zatim će posvuda prevladavati sunčano. Puhat će jaka i olujna bura, koja će u nedjelju postupno oslabjeti.

U petak slijedi posvuda zamjetna promjena vremena pa je u cijeloj zemlji na snazi Meteoalarm. S osjetnim padom temperature u unutrašnjosti - snijeg sa stvaranjem snježnog pokrivača, osobito u gorskom području. Na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura. Vrijeme će biti vrlo nepovoljno, pa i opasno. Zato je najbolje ostati kod kuće. Za vikend posvuda smirivanje vremena, no hladno.

