Milanović o BBB-ima u pritvoru: ''Sad ih trebaju pustiti, veliku većinu...''

Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na događanja u Grčkoj u kojoj je nakon nereda i sukoba Bad Blue Boysa i navijača AEK-a poginuo grčki navijač.

"Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržat, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se", rekao je Milanović.

"Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima", rekao je.

"Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije", ponovno je istaknuo predsjednik.

Javno pismo roditelja

"Ako je to ono javno pismo, vidio sam ga. Pustimo sad roditelje, to su odrasli ljudi, nisu ih roditelji tamo poslali, išli su sami i neki će odgovarati za to, ali baš da 100 ljudi zadrže u pritvoru… Policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji pet dana, a tih pet dana sad istječe, gotovo je", poručio je Milanović.

"Sad ih trebaju pustiti, veliku većinu, ako ih zadrže sve to je defakto ratno pravo, ne možeš sve zadržat", zaključio je.