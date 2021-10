Nastavlja se ugodno jesensko vrijeme, a i pred nama je nekoliko doista lijepih dana. Očekuje nas većinom sunčano te prema sredini idućeg tjedna još i toplije nego ovog vikenda. Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Bura je oslabjela pa će na moru biti još i ljepše. Jedino su jutra uz more svježija, a u kopnenom dijelu sad već i hladna, uz moguću maglu, tako da se valja slojevito odijevati jer na suncu kasnije zapravo bude dosta toplo.

Lijepo vrijeme obećava nam polje visokog tlaka, anticiklona će se zadržavati i dalje. Za sad kišu ili barem onu ozbiljniju ne očekujemo sve do četvrtka, odnosno u većini krajeva tek u petak. U četvrtak će to biti eventualno gorje i mjestimice Jadran, a do tada, prognoziramo najbolje moguće vrijeme za listopad.

U ponedjeljak ujutro, u kopnenom dijelu mjestimice magla, po kotlinama gorske Hrvatske i u istočnim krajevima možda i niski slojeviti oblaci. Inače, sunčano, a većinom vedro prevladavat će i na Jadranu. Vjetra neće biti, na moru ponegdje burin, podno Velebita tek ponegdje umjerena bura. Na kopnu u početku hladno uz temperaturu većinom između -1 i 4 stupnja. Duž Jadrana, od 10 na sjevernom do ugodnih 15 na južnom dijelu.

Nakon jutarnje magle u unutrašnjosti će prevladavati sunčano i svakako toplije. Za ranog poslijepodneva očekujemo 14 do 16 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano i danju ugodno uz 15-ak stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj će tijekom dana biti dosta sunca. A dok je sunca i temperatura neće biti preniska - između 11 i 14 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu sunčano i toplo. Danju će puhati sjeverozapadnjak, a temperatura može porasti i preko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će sutra također prevladavati sunčano, poslijepodne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka ovdje će porasti i do 22 stupnja, a mora između 18 i 21.



Stabilno će biti skoro sve do kraja tjedna. Jutra i dalje maglovita, a danju tek mjestimice umjerena, rjeđe i prolazno povećana naoblaka.

U drugoj polovici tjedna bit će još i toplije, tako i na kopnu očekujemo oko 20 stupnjeva. Zapuhat će jugozapadnjak koji će u četvrtak još i pojačati. Tad bi u gorju moglo biti i malo kiše, a u petak će je potom biti i drugdje u zemlji.

Na Jadranu također većinom sunčano. Stabilna zračna masa, bez značajnijeg vjetra u ovom dijelu godine i na more zna donijeti maglu, pa bi je tako lokalno ovdje moglo biti potkraj utorka i u srijedu ujutro. No tijekom srijede će zapuhati jugo, odnijeti maglu, ali donijeti oblake pa će u četvrtak mjestimice biti kiše. Jugo će pojačati, al' će se zato zadržati toplo.

