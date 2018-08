Vikend nam donosi pad temperatura te kišovito i oblačno vrijeme.

Kako se bližimo vikendu, vrijeme postaje nestabilnije. Pljuskova može biti na zapadu zemlje, dok će se na krajnjem istoku i u Dalmaciji uglavnom zadržati suho vrijeme. Za vikend nam zatim stiže ciklona pa će posvuda biti oblačnije i svježije, uz češću kišu i pljuskove.

U petak će tlak zraka biti malo povišen, no nalazimo se na prednjoj strani doline koja nam se spušta sa sjevera, a u blizini će nam biti i frontalni poremećaji zbog kojih će atmosfera biti nestabilnija.

Jutro će biti djelomice sunčano, najviše sunca očekuje se na istoku i ponajprije jugu. U središnjim krajevima, gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu moglo biti i pokojeg pljuska. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura od 12 do 17 stupnjeva, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj će poslijepodne biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Stoji mogućnost za kakav pljusak i grmljavinu. Bit će vrlo toplo, uz temperaturu oko 26, 27 stupnjeva.

Određena područja pošteđena su kiše

I u Slavoniji je rijetko moguć pljusak, no uglavnom će se zadržati suho i djelomice vedro. Ovdje može biti i vruće uz 30-ak stupnjeva.

Pljuskovi praćeni grmljavinom u petak su izgledni u gorskoj Hrvatskoj, a pokojeg može biti i mjestimice na sjevernom Jadranu. Na moru će poslijepodne puhati uglavnom jugo i jugozapadnjak. Temperatura će se kretati većinom između 26 i 30 stupnjeva.

U Dalamciji će se zadržati uglavnom suho i pretežno sunčano te dosta toplo, pa i vruće. Očekuje se 30-ak stupnjeva ili čak koji više. Puhat će jugo i jugozapadnjak.

Za vikend će svakako biti oblačnije, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeverozapadu zemlje i u gorju obilnije kiše može biti u subotu, a na istoku u nedjelju. Uz sjeverac i sjeveroistočnjak će nas vrijeme opet osvježiti.

I na Jadranu idućih dana očekujemo pljuskove i grmljavinu, također može biti obilnije kiše, u subotu ponegdje na sjevernom, a u nedjelju i na južnom dijelu. Jugo će na sjevernom Jadranu prolazno okrenuti na buru, koja će podno Velebita na mahove biti jaka. I na moru idućih dana svježije.

