Već danima vremenske prilike imaju više obilježja ranog proljeća nego kasne zime, a tako će biti i u nastavku veljače.

Preko naših krajeva povremeno će prelaziti brzi prodori vlažnog oceanskog zraka. Jedan takav prodor stići će u utorak. Zbog toga će se na Jadranu nakratko pojaviti ciklonalni vrtlog u kojem će se stvarati kišni, a na Jadranu i grmljavinski oblaci.

U utorak ujutro u većini krajeva bit će umjereno do pretežno oblačno. Na Jadranu i u predjelima uz Jadran mjestimice kiša, a mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od nula do pet, na Jadranu između sedam i 12 stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj i dalje biti umjereno do pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša i to uglavnom poslijepodne. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će navečer okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

U istočnim predjelima u početku će biti pretežno ili djelomice sunčano, a zatim oblačnije. Prema večeri mjestimice će biti kiše. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugoistočni. Poslijepodne temperatura će biti od 13 do 15 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu bit će pretežno oblačno povremeno s kišom, na Jadranu lokalno s pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje je moguća i obilnija oborina. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. Navečer vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju od sedam do 10, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. Poslijepodne od 12 do 15 stupnjeva.



U unutrašnjosti će u srijedu i četvrtak biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više oblaka i malo kiše bit će u četvrtak. U petak će nakon oblačnijeg jutra prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka bit će u postupnom porastu pa će i dalje biti iznadprosječno toplo.

Na Jadranu će u srijedu i četvrtak biti promjenljivo uz više oblaka u srijedu kad na južnom dijelu može pasti malo kiše. U petak će biti pretežno sunčano. U srijedu će puhati sjeverozapadnjak, a od četvrtka će zapuhati umjereno jugo.

