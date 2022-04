Stiže nam toplo i sunčano vrijeme od idućeg tjedna. Prognozu u Dnevniku Nove TV donosi Nikola Vikić Topić.

Uz pljuskove, u mnogim je krajevima u subotu bilo i grmljavine što je uobičajeno za ovo doba godine kad na kopnu klimatološki počinje grmljavinska sezona. Nekad je to malo ranije, nekad malo kasnije, ali u prosjeku na kopnu u travnju grmi 4 puta češće nego u ožujku.

Fronta koja nam je donijela pogoršanje prilično je brza, a u nedjelju će do podneva već biti između Grčke i Turske. Iza nje naglo dolazi jača anticiklona, tlak zraka brzo raste. Od subote ujutro do nedjelje za 20 hektopaskala, što u prijevodu znači - stabilizaciju vremena.

Već će se tijekom prijepodneva sa zapada razvedravati. Samo je na jugu još moguć poneki pljusak s grmljavinom, a u gorju malo kiše i snijega. Drugdje sve više sunca, no bit će vjetrovito i hladno. Na moru uz jaku do olujnu buru i tramontanu, a na kopnu umjeren sjeverac. Najniža temperatura u gorju oko nule, u nizinama kopna 3 do 5, a na obali 6 do 9 stupnjeva.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj opet malo naoblačiti i dalje će biti sunca, ali uz jači razvoj oblaka, moguć je i poneki kraći pljusak, osobito iza 15 sati. Puhat će slab do umjeren sjeverac i bit će svježe, najviše oko 13 stupnjeva.

Manja ja vjerojatnost za pljuskove u Slavoniji, no ne mogu se isključiti niti ovdje. Bit će umjereno oblačno, poslijepodne uz sve više sunčanih razdoblja. Ti kraći pljuskovi mogući su na zapadu, te duž Save i Drave. Temperatura će rasti do 12, 13 stupnjeva, no činit će se hladnije zbog umjerenog sjeverozapadnjaka.



U Istri i na Kvarneru biti će sunčano uz malo oblaka. U početku će još puhati jaka tramontana i bura, no već rano popodne će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Očekuje se temperatura oko 15 celzijevih stupnjeva. U gorju oblačnije, iako će se i ovdje postupno razvedravati, no moguć je još poneki kraći pljusak. Temperatura od 7 do 9 uz slab sjeveroistočnjak.



U Dalmaciji većinom sunčano, samo na jugu u početku malo više oblaka, no ne bi trebalo više biti kiše u tim poslijepodnevnim satima. Puhat će jaka tramontana zbog koje će biti hladnije nego danas. Najviša temperatura na obali oko 15, u unutrašnjosti 12.

Početkom novog tjedna sunčanije i sve toplije. U ponedjeljak 16, a već u srijedu ponovno 20 stupnjeva. Samo će jutra biti prilično hladna, blizu nule: u ponedjeljak je moguć i mraz, osobito u kotlinama.



I na Jadranu sunčan i topao početak tjedna, uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, većinom maestral, samo u utorak prolazno slabo jugo. Rano ujutro će biti pomalo svježe, od 6 do 9, a danju ugodnih 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.

