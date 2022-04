Stižu nam kiša i vjetar. Prognozu u Dnevniku Nove TV donosi Darijo Brzoja.

Stiže nam promjena vremena. U subotu sredinom dana, sa sjeverozapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne će uz okretanje vjetara na sjeverni i dotok osjetno hladnijeg zraka s Europskog kontinenta i zahladnjeti. Prvo na sjeveru zemlje. Pri tom će u gorju, u najvišim predjelima kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Već od nedjelje naoblaka će se postupno smanjivati, a od ponedjeljka će uz većinom sunčano vrijeme ponovno biti i razmjerno toplo.



Kišu i svježinu za vikend donosi nam nova ciklona s frontalnim sustavom, po visini podržana dubokom dolinom koja će se u subotu i nedjelju premještati preko naših krajeva.



U takvim okolnostima, u početku će još biti toplo i promjenjivo oblačno, ujutro tek rijetko uz mogućnost za malo kiše, i to ponajprije na Jadranu te u predjelima uz Jadran. Prema sredini dana i na sjeveru zemlje. Bit će prilično vjetrovito. Puhat će umjeren i jak, na mahove olujan jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Pri tom će jutarnja temperatura biti od 10 do 14 stupnjeva, a uz južinu, pred dolazak fronte, i biometeorološke prilike u cijeloj zemlji bit će nepovoljne. I u petak, ako se ne osjećate baš najbolje, ova promjena vremena bi mogla biti razlog.



Sredinom dana u subotu sa sjeverozapada nam stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će uz jugozapadnjak prvo porasti do 18, 19 stupnjeva, no potom će poslijepodne uz okretanje vjetra na jak sjeverni osjetno zahladnjeti.



Frontalni sustav u poslijepodnevnim satima zahvatit će i Slavoniju i Baranju gdje će također biti kiše, pljuskova i grmljavine. Isto prvo jugozapadnjak, potom jak sjeverac. Najviša dnevna temperatura oko 20, zatim osjetno hladnije.



I na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne kiša i pljuskovi, a kasnije će uz zahladnjenje kiša u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar će okrenuti na sjeveroistočni, a na moru će krajem dana zapuhati bura koja će potom jačati. Podno Velebita pri tom može biti i orkanskih udara. Između 15 i 18 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, potom prema večeri i ovdje dosta hladnije.



Kiše i lokalno izraženijih pljuskova će poslijepodne biti i u Dalmaciji, a glavnina oborine ovdje zapravo stiže kasnije. Većinu dana puhat će umjereno i jako jugo, a navečer će na sjeveru okrenuti na buru. Temperatura će biti oko 18, 19 stupnjeva.



U nedjelju će se vrijeme smirivati, naoblaka će se postupno kidati, iako bi poslijepodne lokalno još moglo biti ponekog pljuska. Uz sjeverac svježije. Od ponedjeljka nas posvuda očekuje više sunca, a svakim danom će ponovno biti i toplije, tako smo brzo ponovno na 20 stupnjeva.



Na moru isto smirivanje u nedjelju, a u idućem jednu će prevladavati sunčano. Jaka i olujna bura tijekom nedjelje će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, potom će u prvoj polovici novog tjedna puhati slab do umjeren vjetar s juga. I na Jadranu će, vrlo brzo nakon ovog pogoršanja ponovno zatopljeti.

