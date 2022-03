Vremensku prognozu za utorak te ostatak tjedna donosi meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U utorak ujutro u cijeloj zemlji će biti sunčano, vedro, ali i hladno. Na kopnu će temperatura biti oko -3, a na obali oko 6 stupnjeva, s tim da će na moru još puhati umjerena do jaka bura, koja će malo pojačavati osjet hladnoće.



Sunčano ostaje i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, bez oblaka. Vjetar će biti slabiji nego u ponedjeljak, i bit će 4 do 5 stupnjeva toplije. Temperatura do 14, 15 stupnjeva.

I u Slavoniji većinom vedro te toplije nego u ponedjeljak. Puhat će slab sjeverac, uz temperaturu između 14 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano i u Istri te na Kvarneru. Bura će oslabjeti sredinom dana (zato i kažemo "Bura ide na ručak"), a onda će nakon 17 sati ponovno malo ojačati, na umjerenu, pod Velebitom i jaku, pa će zbog toga biti svježe. Temperatura oko 15. U Gorskom kotaru i Lici vedro, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.



I u Dalmaciji potpuno vedro. Jutarnju buru zamijenit će umjeren maestral koji će puhati do zalaska sunca, a nakon toga ponovno umjerena bura. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

I druga će polovina tjedna na kopnu biti sunčana, pretežno vedra, ali i osjetno toplija. Temperatura će doći do 20 stupnjeva, a vjetar će biti slab. Još će samo jutra ostati svježa i hladna s temperaturom blizu nule.



I na obali vedro, sunčano, ugodno toplo. Ujutro će još puhati slaba do umjerena bura, a poslijepodne umjeren maestral. Najniža će temperatura biti oko 9, a najviša oko 19 stupnjeva. Proljeće je stiglo.

