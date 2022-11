Naša zemlja može se pohvaliti s nekoliko različitih klimatskih regija, čije se karakteristike onda manifestiraju i u vremenskim prilikama. Vjetar okreće kako prolazi ciklona, a ta ista ciklona, uz vjetar donijela nam je dosta kiše, ali i jedan od prvih konkretnijih snježnih pokrivača. Naravno, za sad se zadržava samo u gorju. Darijo Brzoja donosi prognozu vremena.

Na Zavižanu je u nedjelju izmjereno 40 centimetara snježnog pokrivača, u Gorskom kotaru ima ga 30-ak, na Sljemenu oko 15, uglavnom do 5 centimetara tijekom noći palo je u Lici.

Oborina je u našim krajevima bilo i tijekom nedjelje, no sve manje, vrijeme se postupno smirivalo, a naoblaka kidala.



Slijedi nam jedan mirniji dan, prije nego se vrijeme ponovno preokrene. Tjedan počinjemo s maglom u kopnenim krajevima, dok će na Jadranu biti dijelom vedro. Ostatci ciklone ogledat će se u povećanoj naoblaci još u početku dana, uglavnom na istoku i jugu. Pri tom na jugu Dalmacije u noći može biti i malo kiše. Na moru u noći na ponedjeljak i ujutro bura, no u okretanju na tramontanu, potom sjeverozapadnjak.

U unutrašnjosti će kasnije zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, na kopnu od -2 do 3, a na Jadranu od 6 na sjevernom do 11 stupnjeva na južnom dijelu.



Poslijepodne će i u kopnenim krajevima biti sunčanije, ali ne i toplo. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti najviše 8 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji poslijepodne barem djelomice sunčano. Vjetar zapadni i jugozapadni, temperatura, od 6 do 9 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, najviše sunčana vremena sredinom dana i dio poslijepodneva, a onda će se postupno sa zapada navlačiti oblaci kao najava nove promjene vremena.

Navečer već u Istri i na riječkom području može biti i malo kiše. Vjetar će prvo oslabjeti, a potom će kasnije poslijepodne zapuhati jugo koje će navečer i pojačati. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 5, na moru 14 stupnjeva.



U Dalmaciji će veći dio dana biti barem djelomice sunčano. Jutro oblačnije na jugu, a krajem dana više oblaka bit će na sjeveru regije. Sjeverozapadnjak će oslabjeti, a navečer će zapuhati jugozapadnjak, pa jugo koje će potom jačati. Temperatura danju većinom između 13 i 16 stupnjeva. U zaleđu hladnije.

Uskoro nova kiša i olujno jgo

Brzo nam stiže i nova promjena vremena. Već u utorak, kao i veći dio srijede u kopnenim krajevima prevladavat će oblačno i povremeno kišovito. Kiše će češće biti u utorak kad mjestimice može biti obilnija. U noći na srijedu u Lici i Gorskom kotaru prelazit će u susnježicu i snijeg. U četvrtak stabilnije, ujutro s maglom, ponegdje i slabim mrazom, a kasnije u većini krajeva djelomice sunčano. U utorak južina, u srijedu na kopnu prolazno sjeverac. Jutra hladna, osobito u utorak i četvrtak, a ni danju temperatura neće preko 10 stupnjeva.

Jadran u utorak očekuje još jedna epizoda obilne oborine, uz lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom. Mjestimične kiše bit će još i u srijedu, poglavito u Dalmaciji, a u četvrtak se potom posvuda očekuje djelomice sunčano. Uz kišu, upozorenje u utorak stoji i za vjetar, puhat će vrlo jako i olujno jugo. Krajem dana već podno Velebita zapuhat će bura, a u srijedu u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak: u četvrtak, tramontana. Temperatura se ni na moru idućih dana neće značajnije mijenjati. Najviša dnevna bit će oko 15 stupnjeva, a ona jutarnja većinom oko 10.



Nakon što se vrijeme u četvrtak umiri, i petak izgleda dosta dobro, suho i dijelom vedro, dok nam idući vikend ponovno nosi više oblaka. Hoće li biti kiše, koliko i gdje, još nije sasvim sigurno. Pratite nas i u ponedjeljak kad donosimo nove informacije o vremenu.