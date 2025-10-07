Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkiva koliko će trajati

Nad južnim dijelom Europe je mirno i stabilno. A na sjeverzapadu i istoku imamo dva frontalna sustava, pa su to oblačniji i hladniji dijelovi kontinenta. Kod nas pak polako postaje toplije. I sljedeći će dani većinom proći bez kiše.



U srijedu će prijepodne biti sunčano. Na Jadranu i pretežno vedro, a u unutrašnjosti uz malo oblaka. Pri tome će ponegdje biti i kratkotrajne magle u jutarnjim satima. Najvjerojatnija je na zapadu, uz Savu i Unu. I dalje ostaje pomalo vjetrovito, a zbog toga i svježe. Puhat će slab sjeverac, u Slavoniji i umjeren, a na Jadranu umjerena do jaka tramontana i bura. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 7 stupnjeva, a na obali od 11 do 14.



I poslijepodne ćemo imati sunca u središnjoj Hrvatskoj, ali uz promjenjivu naoblaku tako da će povremeno biti i oblačnijih razdoblja. Ipak, vjerojatnost za koju kap kiše je vrlo mala. Vjetar će oslabjeti, a temperatura će biti oko 18 stupnjeva pa će sve skupa biti ugodno.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sredinom dana će se naoblačiti, tako da će poslijepodne početi pretežno oblačno. Također može pasti koja kap kiše, no to će više biti iznimka nego pravilo. A onda će se, već nakon 15 sati početi razvedravati. U početku će još biti pomalo vjetrovito, puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, no i on će kasno popodne slabjeti. Maksimalna temperatura do 17, 18.



U Istri i Primorju pretežno vedro, tek s malo oblaka na nebu. A u Gorskoj Hrvatskoj nešto oblačnije, uglavnom umjereno oblačno, no samo rijetko može pasti malo kiše u Lici. Bura i tramontana će slabjeti, još će samo pod Velebitom puhati umjereno do jako, pa će tamo dojam ostati svjež, dok će drugdje biti ugodnije - temperatura će na obali inače biti oko 20, a u gorju oko 15.



U Dalmaciji u srijedu pretežno vedro, samo ponegdje uz malo oblaka. Ali ostaje vjetrovito, i poslijepodne će puhati umjerena do jaka tramontana i bura, pa će unatoč temperaturi od 20-ak stupnjeva biti svježe. Tek će navečer vjetar malo Oslabjeti.



More se posljednjih dana prilično ohladilo, zbog bure i tramontane. Međutim i dalje je oko podnošljivih 20 Celzijevih stupnjeva, tako da će se oni hrabriji i otporniji moći još kupati, čim u četvrtak oslabi vjetar.



I sljedećih će dana na kopnu biti promjenjivo oblačno, izmjenjivat će se sunčanija i oblačnija razdoblja. U četvrtak može pasti malo lokalne kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverac, no bit će toplije nego posljednjih dana. Ujutro oko 8, a poslijepodne oko 20.



Na Jadranu do kraja tjedna puno sunca i samo malo oblaka. Ujutro će puhati slab do umjeren burin, uz temperaturu oko 14, a danju maestral i ugodnih 21 do 24 Celzijevih stupnjeva.



U svakom slučaju, pred nama su većinom sunčani dani. Osobito na Jadranu, dok će na kopnu povremeno biti više oblaka, no samo rijetko može pasti malo kiše. U srijedu još ostaje pomalo vjetrovito i svježe, a nakon toga će vjetar oslabjeti i temperatura rasti pa će do kraja tjedna biti toplije i ugodnije.