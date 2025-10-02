Galerija 4 4 4 4

I dok jedni već tradicionalno u listopadu rezerviraju termin kod vulkanizera, drugi se sve češće odlučuju za kompromis i odabiru gume koje mogu voziti tijekom cijele godine. Ali, koliko su one zaista sigurne kad zahladi?

Zimske gume: specijalisti za ekstremne uvjete

Zimske gume nisu samo marketinški trik, one su tehnički drugačije od ostalih. Neke od njih možete pronaći i na platformi Bijelo Jaje, s potpisom Vulkanizerstva Furlan. Gumena smjesa je mekša i ostaje elastična čak i kada živa u termometru padne ispod 7 °C. Uzorak gaznog sloja ima dublje kanale i sitne rezove (tzv. lamele) koji pomažu da automobil bolje prianja na snijegu, ledu i mokrom kolniku, ali se brže troše i lošije prianjaju na toplom asfaltu.

Zimske vs. cjelogodišnje gume: Što je zapravo bolje za vašu svakodnevnu vožnju? (Foto: VULKANIZERSTVO FURLAN d.o.o.)

Zimske gume zakonski su obvezne u Hrvatskoj od 15. studenog do 15. travnja, ali samo ako su uvjeti zimski (snijeg, poledica...). Drugim riječima, nitko vas neće kazniti ako po suhom asfaltu u prosincu vozite na ljetnim gumama, ali u slučaju nesreće ili otežanih uvjeta, odgovornost pada na vas.

Cjelogodišnje gume su, jednostavnije rečeno, kompromis između ljetnih i zimskih. Najbolja usporedba? Kao da nosite tenisice tijekom cijele godine. Ljeti je vruće, zimi hladno, a kad padne kiša ili snijeg, može biti sklisko. Ali, ako ne idete na planinu i većinom vozite u blagim uvjetima, mogu biti sasvim solidna opcija.

Svakako treba napomenuti kako je trajnost cjelogodišnjih guma puno manja od trajnosti ljetnih ili zimskih guma.

Imaju nešto plići gazni sloj i manje lamela od zimskih pa su manje učinkovite u dubokom snijegu ili na ledu. No, ako živite u Dalmaciji i rijetko prelazite Velebit zimi, i ne trebaju vam 'prave' zimske gume.

Bitna stvar: da bi bile zakonski prihvatljive u zimskom razdoblju, cjelogodišnje gume moraju imati oznaku M+S i/ili 3PMSF (planina sa snježnom pahuljom). Bez toga, kao da ih nemate.

A što kažu vulkanizeri s terena?

U razgovoru s ekipom iz Vulkanizerstva Furlan d.o.o., koji se ovim poslom bavi više od 30 godina, potvrđuju ono što većina vozača zna iz iskustva: "Nema univerzalnog odgovora, sve ovisi o vašoj vožnji."

Ako vozite često, idete na put kroz Gorski kotar ili Liku, zimske gume su neupitno sigurniji izbor. Ako pak najčešće vozite po gradu i u regiji s blagom klimom, cjelogodišnje gume mogu biti dovoljna (i praktična) opcija.

Iz Furlana napominju još nešto važno: bez obzira na izbor guma, važno je da su one ispravne, pravilno montirane i redovito provjeravane. Imaju veliku zalihu guma iz vlastitog lagera, pa kupci mogu odmah doći po ono što im treba, bez čekanja. A ako je potrebna neka specifična marka ili model, zahvaljujući direktnoj povezanosti s proizvođačima poput Michelin, Goodyear, Pirelli i drugih, isporuka se organizira vrlo brzo.

Za one koji nisu iz blizine, gume šalju po cijeloj Hrvatskoj putem DPD-a, a moguće je i naručiti montažu ili servis direktno kod njih. Ekipa koja tamo radi zna svoj posao i ne treba se posebno hvaliti kad iza sebe ima više od tri desetljeća iskustva.

Na kraju dana, izbor između zimskih i cjelogodišnjih guma svodi se na vaše navike, lokaciju i budžet. Ako zimi idete 'po snijegu', birajte sigurnost i odlučite se za zimske. Ako vam je zima većinom 'na +10' i ne želite se zamarati sezonskim zamjenama, cjelogodišnje mogu imati smisla.

Ali što god odabrali, neka to bude informirana odluka. I neka vam gume ne budu 'ono zadnje na što mislite' kad sjednete za volan. Naprotiv.

Veliki izbor guma možete pogledati na platformi Bijelo Jaje.

