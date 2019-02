Ako već planirate kako ćete provesti vikend, imamo dobre vijesti o prognozi vremena.

Prolazno naoblačenje malo će nam sniziti temperature koje su u četvrtak uglavnom bile između 10 i 15 stupnjeva, ali zato će vikend biti sunčan i topao. Podsjetnik da ipak još nismo u proljeću bit će jutarnji minusi, magla i mraz - naravno u kopnenim krajevima.

Stabilno vrijeme u kojem su magla i mraz česta pojava zimi donijet će nam i dalje utjecaj polja visokog tlaka.

Ujutro u cijeloj zemlji sunčano uz malu do umjerenu naoblaku u kopnenom dijelu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -3 do 3 stupnja, na Jadranu 3 do 8

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj bit će više oblaka, ali bez oborine. Pretežno oblačno bit će uglavnom u istočnijem dijelu, a najviša temperatura neće se puno mijenjati - između 8 i 11 stupnjeva.

Promjenjivo ili pretežno oblačno bit će i na istoku s tim da ovdje postoji mogućnost i za vrlo malo kiše. Puhat će umjeren sjeverac, temperatura između 8 i 10.

Sunčano, ali vjetrovito bit će na sjevernom Jadranu. Bura će poslijepodne i prema večeri jačati do olujnih udara, a najviša dnevna temperatura bit će oko 14. U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne naoblačenje uz temperaturu oko 7 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i također vjetrovito. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, a temperatura se popeti najviše do 15.

Vikend koji je pred nama donijet će nam pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme. Da i dalje traje zima znat ćemo po jutarnjim minusima, čestom mrazu i magli koji se ponegdje mogu zadržati i do sredine dana.

Na Jadranu sunčano i danju sve toplije. U subotu će konačno prestati i bura, a početkom tjedna na sjevernom dijelu također će biti niskih oblaka i magla.

