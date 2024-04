Do kada će trajati toplo vrijeme? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

Prema Hrvatskoj se sa zapada premješta frontalni poremećaj ispred kojeg će u našim krajevima jačati južno strujanje iznimno toplog zraka. No već u srijedu dio novog sustava, kojeg obilježava hladna fronta u unutrašnjost će donijeti zamjetno svježiji, no suh zrak s kojim će u srijedu, najprije na Sjevernom Jardanu, zatim u četvrtak i u Dalmaciji, zapuhati bura.



U utorak ujutro i u nastavku dana većinom sunčano uz visoke koprenaste oblake i iznadprosječno toplo. U zapadnim i središnjim krajevima unutrašnjosti zapuhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu jugo slabo i umjereno. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, po gorskim kotlinama i malo niža, a na moru od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i iznadprosječno toplo što će ublažavati slab i umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura i dalje od 27 do 29 stupnjeva.



U istočnim predjelima sunčano i iznadprosječno toplo, a vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura će ponegdje opet dosezati i 30 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu većinom sunčano, premda prolazno uz umjeren porast naoblake. Puhat će mjestimice umjeren, a u višem gorju i jak jugozapadnjak. Na Jadranu slabo i umjereno jugo. Najviša temperatura od 22 do 26 stupnjeva



U Dalmaciji pretežno sunčano većinom uz umjereno jugo. Poslijepodne temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

Vrijeme tijekom tjedna

U srijedu u unutrašnjosti djelomice sunčano i zamjetno svježije uz umjeren, ponegdje i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. U četvrtak i petak opet će prevladavati sunčano. Ujutro svježe, a poslijepodne postupno sve toplije.



Na Jadranu u srijedu prolazno više oblaka, osobito na sjevernom dijelu gdje samo ponegdje može pasti vrlo malo ili neznatno kiše. Puhat će umjereno do jako jugo koje će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru, pod Velebitom i s olujnim udarima. U četvrtak bura će se proširiti duž obale i postupno slabjeti. Od četvrtka, uz dosta sunca, poslijepodne postupno sve toplije.



Po svemu sudeći za vikend posvuda će biti dosta sunca i ponovno ljetne topline. Čini se da to neće potrajati i u tjednu koji slijedi, jer postoje naznake za izraženiji pad temperature i oborine.

