Stiže proljetni toplinski val, a nešto se čudno događa i na sjeveru: "Arktički polarni vrtlog sad se vrti unatrag"

Stižu ljetne temperature, a tek je travanj.



"Jedva sam dočekao lijepo vrijeme, treba iskoristiti i tako, gušta se", rekao je za Dnevnik Nove TV Antonio.

Već u subotu kreće novi proljetni toplinski val. U idućih nekoliko dana temperature će biti barem 5 stupnjeva više od prosjeka.

"Imat ćemo stvarno iznadprosječne temperature koje će u kopnenim krajevima ponegdje sezati i više od 30 stupnjeva znatno primjerenije lipnju srpnju, pa čak i kolovozu", rekao je meteorolog Nove TV Nikola Vikić Topić.

Pažnju treba obratiti i na zaštitu od UV zraka koje bi za svega 20 minuta onima s osjetljivijom kožom mogle donijeti opekline. Pa je potrebno zaštiti se kremom, držati se hlada.

Promjena ima i na Zemljinom Sjevernom polu. Velika struja cirkulirajućeg zraka, poznata kao arktički polarni vrtlog, promijenila je smjer kretanja i sad se vrti - unatrag.



"Tijekom ljeta dolazi do njegova usporavanja pa čak i okretanja smjera međutim to se sad dogodilo znatno znatno ranije. Klimatolozi još nisu uopće sigurni kako će to utjecati na daljnje vremenske prilike", objasnio je Vikić Topić.

S ovakvim toplijim vremenom sve smo više u prirodi gdje vrebaju opasnosti jer krenula je sezona krpelja.



"Poželjno ga je maknuti čim prije jer što dulje boravi na nama veća je šansa da će prenijeti uzročnika. Nakon boravka u prirodi pregledati se i odstraniti krpelje, a što se tiče krpeljnog meningoencefalitisa, za njega postoji cijepljenje koje se preporučuje onima koji su često u prirodi", kaže Srđan Roglić iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Na oprezu moraju biti i vlasnici životinja, a posebno pasa.



"Imamo fizički kontakt s njom, cijelo vrijeme se mazimo tako da mislim da bi primjetila. Nije da je samo zbog toga kontroliram, ali to se odma primjeti", ispričala je Magdalena.

"Ja bih apelirao na vlasnike da ako nisu stavili zaštitu da počnu i ako je životinja na bilo kakav način sumnjiva da odmah reagiraju jer što se prije krene s terapijom to su veće šanse za izlječenje", objasnio je veterinar Branimir Rebselj.

