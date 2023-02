Sljedećih desetak dana odmaknut će nas od zime pa će vrijeme biti promjenljivo i razmjerno toplo. Do sredine ovog vikenda u većini će krajeva biti dosta sunčanih razdoblja. Ipak, od nedjelje stiže kiša, prije svega u gorskom području, na sjevernom dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije. Više u vremenskoj prognozi donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, najviše u gorskom području i na sjevernom Jadranu. Ponegdje u unutrašnjosti i duž zapadne obale Istre magla. Vjetar slab do umjeren, u unutrašnjosti jugozapadni, a na moru jugo. Najniža temperatura u kontinentalnom dijelu od -1 do 3, a na moru od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno i djelomice sunčano uz slab do umjeren jugozapadnjak. Poslijepodne toplo uz temperaturu od 14 do 17 stupnjeva.

U istočnim predjelima, u Slavoniji, pretežno i djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a poslijepodnevna temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, a na Sjevernom Jadranu umjereno, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno. Samo ponegdje ne isključuje se mogućnost za neznatnu kišu. U gorskom području mjestimice umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak. Na sjevernom Jadranu većinom slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13, na moru od 13 do 15 stupnjeva.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren, u početku jugoistočni, a zatim na otvorenom moru sjevernog dijela u okretanju na sjeverozapadni. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te iznadprosječno toplo. Više oblaka bit će u gorskim predjelima. Od nedjelje na ponedjeljak prolazno jače naoblačenje s kratkotrajnom kišom, većinom opet u gorskom području. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, sredinom dana ponegdje i s jakim udarima.

Na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Više oblaka bit će na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije gdje može biti malo kiše, osobito od nedjelje na ponedjeljak. Vjetar većinom slab.

Vrlo je izgledno da će i sljedeći tjedan vrijeme biti razmjerno toplo, osobito u kontinentalnom dijelu.

