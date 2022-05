Pred nama je sve više sunca, porast temperature, ali i poneki pljusak. Detaljnu prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

U srijedu klimatološki počinje ljeto. Po dugoročnoj prognozi očekuju nas sunce, vrućina, toplinski valovi, a onda i poneko nevrijeme. I ona kratkoročna prognoza, za iduće dane, slična je - imat ćemo sve više sunca, porast temperature, ali moguć je i poneki pljusak.

Vrijeme ujutro pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. Na kopnu kratkotrajna magla, ponajprije u zapadnijim predjelima te u kotlinama Like i Gorskog kotara. Vjetar posvuda slab. Najniža temperatura na kopnu oko 13, a na moru od 18 do 21.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj malo više oblaka nego ujutro, pa će lokalno biti ponekog pljuska i grmljavine. Najvjerojatnije u Podravini, oko Bilogore te oko Karlovca. Temperatura, osjetno toplija, od 25 do 27 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Moguć je i kratak pljusak, ponajprije oko Požege. Temperatura oko 27.

Na sjevernom Jadranu sunčano uz malo oblaka. Samo u unutrašnjosti Istre poneki pljusak uz grmljavinu. Vjetar slab do umjeren s mora, a temperatura će rasti do 26, 27 stupnjeva. U gorju više sunca, ali i dalje umjereno oblačno, lokalno uz kraće pljuskove. Temperatura od 22 do 24.

Pretežno vedro i u Dalmaciji, samo u zaleđu uz malo više oblaka, pa su tamo mogući kraći, lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren maestral i bit će vruće, od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva.

U četvrtak, petak i subotu na kopnu sunčano i još malo toplije. Lokalno su i dalje mogući kraći pljuskovi i grmljavina. Najvjerojatniji su u četvrtak, a temperatura će biti oko 30.

Na obali pretežno sunčano i vruće, samo uz malo oblaka. Puhat će slab do umjeren maestral. Ujutro oko 20 stupnjeva, a poslijepodne oko 31.

