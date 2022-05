Klimatološko ljeto počinje u srijedu. Lipanj, srpanj i kolovoz mjeseci su kad većina ljudi planira godišnji odmor i kupanje u moru ili bijeg od vrućina u planine. Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić otkrio je što se može očekivati od vremena ovoga ljeta.

Iako kalendarski do njegovog početka imamo još puna tri tjedna, klimatološki ono počinje u srijedu. Lipanj, srpanj i kolovoz mjeseci su kad većina nas planira godišnji odmor i kupanje u moru ili bijeg od vrućina u planine.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić pojasnio je što možemo očekivati od vremena ovoga ljeta.

"Gotovo svi modeli i dugoročni prediktori ukazuju na dugo, vruće i sušno ljeto u našem dijelu Europe. Vjerojatno neće biti najtoplije u Hrvatskoj, ali bi moglo biti među prvih pet ili šest najtoplijih", istaknuo je Vikić-Topić u Dnevniku Nove TV.

No, kako kaže Vikić-Topić, postoje i pokazatelji da je u drugoj polovini ljeta na kopnu povećana mogućnost za jača nevremena.

Lipanj

"Lipanj je inače u kopnenim krajevima Hrvatske najkišniji mjesec u godini. Pljuskovi se u prosjeku javljaju svaki drugi dan. No, čini se da bi ovog lipnja oni ipak bili malo rjeđa pojava. Bit će sušnije nego inače", pojasnio je Vikić-Topić.

Dodao je kako ćemo uz to osjetiti i prve vrućine, osobito u prvom i trećem tjednu lipnja. Tada bismo, kaže, već mogli imati i poneki toplinski val, razdoblje u kojem barem pet dana zaredom imamo temperaturu barem pet stupnjeva višu od prosjeka.

Srpanj

Srpanj će, tvrdi Vikić-Topić, vrlo vjerojatno biti najtopliji mjesec ovoga ljeta uz dugotrajnije toplinske valove, a pri tome bi moglo biti i rušenja nekih temperaturnih rekorda.

"Temperatura će povremeno biti iznad 35 stupnjeva, ponajprije u Slavoniji, Zagrebu te unutrašnjosti Dalmacije. Zbog toga će i potrošnja energije u ovome mjesecu biti najveća. Spas ćemo tražiti u zatvorenim prostorima pod klima-uređajima", rekao je Vikić-Topić o prognozi za srpanj.

U srpnju će, tvrdi Vikić-Topić, i suša biti na vrhuncu što će imati negativan efekt na poljoprivredu, a povećan je i rizik od požara, ponajprije u Dalmaciji gdje je i proljeće bilo sušno.

Kolovoz

"Kolovoz će na obali biti većinom sunčan, vrlo vruć i sušan, uz poneki toplinski val. Na kopnu će biti vruće, no vrućinu će povremeno prekidati kiša i nevremena", istaknuo je meteorolog Nikola Vikić-Topić dodavši da će zbog visokih temperatura biti i jačin nevremena "nalik na ona koje smo imali prošli tjedan kada je bilo tuče, jakog vjetra i obilne kiše".

Vrući ljetni dani

Za četiri hrvatska grada, Zagreb, Osijek, Rijeku i Split, predstavljen je broj vrućih dana, s temperaturom iznad 30 stupnjeva.

"Uobičajeno u Zagrebu imamo 19, u Osijeku 27, u Rijeci 26, a u Splitu 42 vruća dana", rekao je Vikić-Topić te je dodao da ih ovoga ljeta očekujemo više.

"U Zagrebu i Rijeci od 35 do 40, u Osijeku 40 do 45, a u Splitu 55 do 60 dana s temperaturom iznad 30, dakle ponegdje i dvostruko više", napomenuo je.

Najopasnije je, kaže Vikić-Topić, kad se takvi dani jave u nizu koji potraje dulje od pet, šest dana za što je najveća vjerojatnost u srpnju.

Temperatura mora

"Temperatura mora će biti u skladu s temperaturom zraka. Očekujemo iznadprosječne vrijednosti. More se ove zime nije znatnije ohladilo i zapravo je već sada relativno toplo, između 19 i 23 Celzijeva supnja", rekao je Vikić-Topić.

Do početka srpnja, bit će većinom između 23 i 25 stupnjeva, a sredinom srpnja i u kolovozu od 26 do čak 29 °C.

Dakle, niti more neće pružati ono pravo željeno osvježenje! Uz to, toplo more, na jesen može uzrokovati i jača nevremena na obali, kad počnu stizati fronte.

"Sve u svemu pred nama je jedno ekstremno toplo i vrlo sušno ljeto. U kopnenim krajevima, u kolovozu, uz povećanu mogućnost za jača nevremena", zaključio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

