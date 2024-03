Stižu nam visoke temperature, ali bit će i kiše: Detaljnu prognozu donosi meteorolog

Sutra će u našu zemlju s juga pritjecati vrlo topao zrak. Tu će toplinu u ponedjeljak i utorak ublažiti frontalni poremećaj s kojim će stići kišni i grmljavinski oblaci. S njima će ponegdje pasti i veća količina oborina.



I sutra će već od jutra biti razmjerno toplo, a u većini krajeva i vjetrovito. Ujutro i prijepodne u zapadnom dijelu zemlje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, dok će prema istoku i jugu prevladavati sunčano.

U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren, u gorju i jak vjetar s jugoistoka i juga, a na Jadranu i dalje jako i olujno jugo, na što upozorava i meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj, djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 26 stupnjeva.



U istočnim predjelima bit će još malo više sunca i iznimno toplo ponegdje i do 29 stupnjeva. Osjet topline u manjoj će mjeri ublažavati umjeren vjetar s juga i jugozapada.

Posvuda vjetrovito

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše, a na Jadranu i poneki pljusak, osobito navečer. Posvuda vjetrovito.

U gorskom području umjeren vjetar s jugozapada i juga, u višem gorju i jak s olujnim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša temperatura od 17 do 22 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito uz jako i olujno jugo. Temperatura od 20 do 24 stupnja.



U unutrašnjosti u ponedjeljak jače naoblačenje s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima i grmljavinom i to najprije u zapadnim i središnjim predjelima, a navečer i u istočnim. Nestabilno i promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu te pljuskove nastavit će se i u utorak dok će u srijedu biti većinom suho. Od utorka svježije.



U ponedjeljak i na Jadranu jače naoblačenje s kišom, te izraženijim pljuskovima s grmljavinom i to najprije na sjevernom dijelu. Od utorka svježije i promjenjivo povremeno uz kišu i pljuskove, dok će u srijedu biti većinom suho.

Jako i olujno jugo potkraj ponedjeljka okretat će na sjeverozapadnjak, zatim umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a u srijedu ponovno jugo.



Po svemu sudeći, u četvrtak slijedi daljnja stabilizacija vremena pa će od petka posvuda biti dosta sunca i ponovno ljetne topline.

