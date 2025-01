U četvrtak će do kraja dana sve krajeve zahvatiti atmosferski poremećaj ispred kojeg će pritjecati razmjerno topao sredozemni zrak. S prolaskom ove fronte, u četvrtak i u prvom dijelu petka - premještat će se i vrlo nestabilan zrak. Slijedi prolazno smirivanje vremena, a potkraj nedjelje približava se novi poremećaj s kojim s kojim će stići i nove oborine i to uglavnom u gorske predjele i na Jadran.



U četvrtak ujutro i prijepodne na Jadranu i u predjelima uz Jadran povremeno kiša koja ponegdje na sjevernom dijelu i u Gorskom kotaru može biti obilna. U središnjim i istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno, no još uglavnom suho. Zapuhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu jako do olujno jugo i oštro. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na Jadranu od 8 do 11 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sve više oblaka, a zatim kiša osobito navečer i u noći na petak. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 10 do 14 stupnjeva.



U istočnim predjelima kiša će uglavnom padati navečer i u noći. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne od 8 do 13 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu kiša, osobito na širem riječkom području i Gorskom kotaru gdje može biti i obilna. Puhat će umjeren i jak na udare i olujan jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo i oštro. Najviša temperatura od 7 do 10 na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji povremeno kiša uz umjereno i jako jugo. Temperatura od 11 do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u petak prijepodne oblačno mjestimice s kišom, zatim od sredine dana prestanak oborina i djelomično razvedravanje. U subotu i nedjelju djelomice sunčano ujutro ponegdje s maglom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak i bit će iznadprosječno toplo.



Na Jadranu u petak promjenljivo mjestimice s kišom ili pljuskovima. Za vikend djelomice sunčano, a potkraj nedjelje na sjevernom dijelu kiša. U petak će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, koji će u subotu okrenuti na jugo i pri tome jačati pa će u nedjelju biti jako i olujno.



Do sredine tjedna posvuda iznadprosječno toplo. Na Jadranu i u gorju bit će dosta promjenljivo povremeno s kišom. Čini se da će u središnjim i istočnim predjelima, barem u ponedjeljak i utorak prevladavati suho.

