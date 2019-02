Prvi dio ovog vikenda bit će prilično sunčano i, barem za ovo doba godine, razmjerno toplo vrijeme, tako da će subota svakako biti pogodna za boravak na otvorenom. Premda zima još nije završila, vrijeme je da se počnemo buditi iz zimskog sna i dane poput današnjeg u potpunosti iskoristimo kako nas ne bi uhvatio proljetni umor.

Na Jadranu i u predjelima uz Jadran će od jutra prevladavati sunčano vrijeme. U kopnenom dijelu Hrvatske, jutro će biti dijelom vedro, ponegdje uz maglu, vjerojatnije po kotlinama gorske Hrvatske i u Posavini. Kasnije će zapuhati povremeno umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura će biti između -5 i nula stupnjeva u unutrašnjosti, te od tri do osam stupnjeva na Jadranu.

Djelomice sunčano vrijeme u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se veći dio dana. Uz jugozapadnjak, bit će razmjerno toplo, barem kad je riječ o ovom dobu godine: očekuje se da će temepratura iznositi desetak stupnjeva.

Malo niža temperatura u nastavku će biti u Slavoniji i Baranji, gdje će iznositi od sedam do devet stupnjeva. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar te će biti djelomice sunčano.

Na sjevernom Jadranu veći će dio dana prevladavati sunčano vrijeme. Ondje će se kasno poslijepodne, kao i u gorju, pomalo već navlačiti oblaci. Bit će to uvod u promjenjivije vrijeme u nedjelju. U subotu će puhati će jugo i jugozapadnjak i bit će razmjerno toplo. Na moru će temperatura oko 13 do 14 stupnjeva, a u gorju većinom od osam do 10 stupnjeva.

U Dalmaciji će subota biti pravi ranoproljetni dan. Ondje će biti pretežno sunčano, puhat će slabo i umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura će iznositi oko 15 stupnjeva. Ako ste na moru, prošetajte rivom. Ako niste, onda pođite do mora, isplatit će vam se.

Nedjelju će u kopnenom dijelu zemlje obilježiti toplo vrijeme i jaka, izražena južina. Jugozapadnjak će pritom ponegdje, osobito u gorju, biti i olujan. Južina će pak najaviti novu kišnu epizodu za nadolazeću noć i ponedjeljak. Početkom tjedna vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, osjetno će zahladnjeti, a kiša će u gorju prelaziti u snijeg. Slabih oborina, uz još hladnije vrijeme, mjestimice može biti i u utorak.

Na sjevernom Jadranu će već u nedjelju prijepodne uz jako jugo biti i kiše, koja će se do kraja dana proširiti na cijelu obalu. Glavnina oborine ipak slijedi u ponedjeljak, a već tad će zapuhati i bura pa će do utorka oborine uglavnom prestati. Toplo južno vrijeme zamijeniti će burno i hladnije koje će se, čini se, zadržati i u nastavku tjedna.

