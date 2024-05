Sanja Sarnavka: "Hrvatska je treća zemlja u Europi po broju femicida, a patrijarhat se vraća na velika vrata"

Tema razgovora sa Sanjom Sarnavkom bilo je stanje u društvu nakon još jednog ubojstva u kojemu je žrtva žena.

Upitana je li slučaj strašnog ubojstva u Vrapču, gdje je sin nožem ubio majku slučaj femicida, Sarnavka je istaknula da treba znati više detalja o tome što se dogodilo.

"Načelno da jer je femicid ubojstvo žene od strane bliske osobe zato što je žena, uglavnom. Dakle, ne treba biti bliska osoba, ali treba vidjeti je li tamo bilo i drugih ukućana, što se stvarno dogodilo, ali načelno, da", rekla je Srnavka.

Ocjenjuje da smo kao društvo zakazali na svim razinama.

"Mi jako volimo na papiru mijenjati zakone, kao sve se postrožava, a stroge kazne se rijetko primjenjuju. S druge strane bitna je prevencija jer ovoj ženi koja je mrtva to što će on biti osuđen kao za teško ubojstvo bliske osobe zato što je žena, njoj ne može pomoći. Nje više nema i to bi trebalo spriječiti na svaki mogući način", istaknula je Sarnavka.



"Mi smo po broju femicida treća zemlja u Europi jer nas tako malo ima. Stalno se govori o demografiji, demografija je ključno pitanje za Hrvatsku jer izumiremo, međutim, ona ovisi o ženama. Hoće li one ostati trudne, hoće li rađati, motiviramo li ih da rađaju, činimo li mi kao društvo i kao država dovoljno da motiviramo žene da rađaju više, a da uz to imaju kvalitetan život? Nemamo obrazovanje u školama o nenasilnoj komunikaciji, nemamo obrazovanje ljudi u institucijama jer je negdje žrtva na zadnjem mjestu i onda uglavnom imamo ovo što imamo, a to su tragični pokazatelji", upozorila je Srnavka.

Smatra da se, u odnosu na prijašnje godine, nasilje ne prijavljuje dovoljno.

"Sada ima više žena koje traže zaštitu u sigurnim kućama u kojima žena može ostati šest mjeseci do godinu dana ako je zbilja teška situacija, vi nemate mehanizme osiguranja izlaska žena iz tih krugova. Imate žene koje se po sedam puta vraćaju nasilniku jer nemaju rješeno osnovno pitanje, gdje će biti, još ako su tu mala djeca o kojoj trebaju skrbiti... '', objasnila je.

"Mi kao Zaklada Solidarna imamo poseban fond, najčešće dajemo tri stanarine, a znate koliko to danas košta, dajemo za životne troškove, dajemo za odvjetnika ili odvjetnicu i psihološku pomoć ako je potrebna, ali sve to nije dovoljno. Mi ovisimo o donacijama, to bi trebala sve raditi lokalna i državna razina, a s druge strane patrijarhat se vraća na velika vrata", upozorila je Srnavka.

