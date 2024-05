HDZ odgovorio Borzan: "Kako onda u EP gledaju na posrnulog partijca Grbina?"

"Kako onda u EP gledaju na posrnulog partijca Grbina, koji toj istoj 'ekstremno desnoj opciji' - kako je naziva gđa Borzan - nudi koaliciju s ljevicom kako bi pokušao spasiti sebe i SDP? Kako tek u Europi gledaju na to što se 'progresivna' eurozastupnica klanja Milanoviću, što bespogovorno slijedi Kršitelja Ustava koji želi prebaciti Hrvatsku u ruski kamp? Koji kao po tekućoj vrpci vrijeđa ne samo manjine, nego i EU, NATO, SAD, cijeli demokratski Zapad. Koji balkanski prostači i svakodnevno nas svađa s civiliziranim svijetom. Zadivljujuća je ta ljevičarska lakoća dvostrukih kriterija i licemjerja", piše u objavi HDZ-a na Facebooku.

Osvrnuli su se na izjavu koju je Borzan dala u emisiji Večernjeg.

"Nisu manjinci baš uvijek bili uz vladajuću većinu pa ne bi bio problem kada bi se stvorila većina u Saboru bez svih manjinaca. No, na razdvajanje manjinaca i odlazak s ekstremno desnom opcijom, sve demokratske snage u Europskom parlamentu gledaju negativno, gotovo skandalozno. Nažalost, to ne bi bila novost jer se dogodilo i u Italiji i Švedskoj. U svakom slučaju, izaziva negativno pozicioniranje onih koji u tome sudjeluju. Plenković sigurno za svaki svoj potez pazi kako će se promatrati s nacionalnog, ali i europskog nivoa. I u tom smislu to je priličan problem", rekla je Borzan za Večernji.