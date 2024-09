Prve dane jeseni obilježit će oborine, ali i visoke temperature: Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Sve naše krajeve zahvatit će frontalni poremećaj s vlažnim i nestabilnim, no i dalje razmjerno toplim zrakom. Fronta će donijeti kišne, a osobito na Jadranu i grmljavinske oblake, ponegdje i obilnu oborinu. U četvrtak i petak u središnjim i istočnim predjelima većinom prolazno smirivanje vremena.



Utorak u noći i ujutro na Jadranu te u zapadnim i središnjim krajevima jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, a uglavnom na Jadranu mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina i obilnija oborina.

Prema istoku zemlje još će ujutro i u većem dijelu prijepodneva prevladavati suho. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slabo i umjereno, ponegdje u noći i ujutro jako jugo i oštro i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu većinom od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno povremeno s kišom, a mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



U istočnim predjelima djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice uz jači razvoj oblaka - kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne ponegdje prema istoku temperatura i do 25 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenjivo, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji osobito na Jadranu mjestimice mogu biti i jače izraženi. U gorju vjetar slab do umjeren, a na Jadranu vjetar umjeren i jak s jugozapada i juga. Najviša temperatura u gorskom području oko 20, a na Jadranu oko 22 stupnja.



U Dalmaciji promjenljivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje i obilnijom oborinom. Puhat će umjereno i jako jugo. Temperatura 23 ili 24 stupnja.

Vrijeme iduća tri dana

U unutrašnjosti u srijedu promjenljivo mjestimice s kišom. U četvrtak i petak u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. U gorskom području još povremeno kiša. Puhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak i bit će iznadprosječno toplo, osobito u petak.



Na Jadranu promjenljivo povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom te iznadprosječno toplo. Puhat će umjereno, u četvrtak i petak i jako do olujno jugo.



Čini se da nam u subotu uz južinu dolazi zamjetna promjena vremena s oborinama, ponegdje i obilnijim. Zatim osjetno hladnije, na Jadranu uz jaku do olujnu buru.

