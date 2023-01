Slično vrijeme kao u subotu zadržat će se još ovaj vikend, a postupno smirivanje vremena očekujemo prema sredini tjedna. Detalje donosi Ivan Čačić.

Na vremenske prilike ili bolje reći neprilike, posebno na Jadranu, utječe vrlo jaka i duboka ciklona. Riječ je o vrlo razvijenom i sporo pokretnom ciklonalnom vrtlogu hladnog zraka koji se proteže kroz cijelu troposferu. To znači da ćemo slične vremenske prilike imati i za vikend. Od ponedjeljka manje vjetrovito premda još uz oborine.



U nedjelju ujutro posvuda će prevladavati oblačno. U većini krajeva povremeno snijeg, a uz obalu i kiša. Više oborine bit će u Dalmaciji gdje su izvjesni pljuskovi i grmljavina. Na kopnu će puhati slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Na većem dijelu Jadrana i dalje će biti vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru, a još na krajnjem jugu puhat će umjeren povremeno i jak istočnjak i jugo. Zbog vjetra Meteoalarm i sutra upozorava na opasnost, osobito na sjevernom Jadranu gdje je stupanj opasnosti i dalje najveći. Najniža temperatura na kopnu od -4 do 1, na Jadranu od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva.



Danju u Središnjoj Hrvatskoj oblačno povremeno sa snijegom. Žuti Meteoalarm upozorava na mjestimično stvaranje novog snježnog pokrivača i iznad 5 centimetara. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak u gorju s jakim udarima. Temperatura oko 1 stupnja.



U istočnim predjelima pretežno oblačno još prijepodne ponegdje sa slabim snijegom i susnježicom, a zatim uglavnom bez oborine. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 1 do 4 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno povremeno sa snijegom uz stvaranje novog snježnog pokrivača većinom od 5 do 10 centimetara. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno povremeno uz slabu kišu, a ponegdje još može biti pahulja snijega nošenog burom. U gorskom području puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu oprez zbog bure koja će ponegdje biti jaka, a podno Velebita na udare i olujna. Najviša temperatura od -3 do -1, a na Jadranu od 5 do 9 stupnjeva.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, a snijega će biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i tek ponegdje duž obale. Lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura u zaleđu od 3 do 6, a na moru od 7 do 11 stupnjeva.



U ponedjeljak u unutrašnjosti oblačno, na zapadu i u gorju često uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, a u Slavoniji kiša ponegdje i susnježica. U utorak mjestimice kiša, a u gorju i dalje snijeg. Zatim postupno kidanje naoblake. U početku će puhati umjeren i jak sjeveroistočnjak, koji će u utorak prolazno oslabjeti.



Na Jadranu u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz kišu, ponegdje i susnježicu. Potom promjenljivo sa sunčanim razdobljima, još na sjevernom dijelu u utorak mjestimice s kišom. Puhat će jaka podno Velebita na udare i olujna bura, a samo na jugu i dalje južni vjetar i jugo. U utorak vjetar prolazno slabiji. Temperatura u blagom porastu.



Od srijede u unutrašnjosti promjenljivo sa sunčanim razdobljima i još samo ponegdje sa slabom ili neznatnom oborinom. Na Jadranu suho i barem djelomice sunčano.

