Spuštaju se temperature! Detaljnu vremensku prognozu donosi Ivan Čačić

Vremenska situacija nad područjem Europe sve više poprima stanje koje pripada najhladnijem dobu godine. Potkraj petka i početkom subote sa sjevera očekujemo prodor atmosferskog poremećaja s hladnim zrakom koji će na Jadranu prolazno razviti jak ciklonalni vrtlog. Novi još izraženiji prodor izgledan je u utorak. Evo što nas još očekuje u vremenskoj prognozi.

U petak ujutro u većini krajeva promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti mjestimice magla, a na jugu Dalmacije još može biti malo kiše. Vjetar će posvuda oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu između 7 i 12, u Dalmaciji ponegdje i do 15 Celzijevih stupnjeva.

Prijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, zatim postupan porast naoblake pa navečer mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U Istočnoj Hrvatskoj promjenjivo uz više oblaka poslijepodne i navečer kad će mjestimice biti kiše. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 10 do 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, a na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Navečer porast naoblake pa će uglavnom u gorskom području mjestimice biti malo kiše koja u najvišem gorju može prijeći u slabu susnježica i snijeg. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, koji će krajem dana okrenuti na sjeveroistočnjak. Na Jadranu zapuhat će bura koja će u noći na subotu sve više jačati. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12, na moru od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom, osobito u drugom dijelu dana. Na južnom dijelu mogući su obilniji pljuskovi i grmljavina. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, na krajnjem jugu i jak. Vjetar će navečer okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura od 13 do 18 stupnjeva.

Vrijeme za vikend

U subotu i ponovno u ponedjeljak u unutrašnjosti povremeno kiša koja će uz pad temperature prelaziti u susnježicu i snijeg, i to prije svega u gorju, no snježnih pahulja može biti i u nizinama. Potkraj subote i u nedjelju prolazno smirivanje vremena. U subotu povremeno umjeren, na istoku i jak vjetar sjevernih smjerova. Temperatura primjerena godišnjem dobu.

Na Jadranu djelomice sunčano. Uglavnom u subotu i ponedjeljak oblačnije mjestimice s kišom. U subotu umjerena do jaka bura i sjeverac, ponegdje i s olujnim udarima. U nedjelju vjetar će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak zapuhati jugo i oštro. Zamjetno hladnije



Po svemu sudeći u utorak posvuda oborine, ponegdje i obilnije. U gorskom području - snijeg kojeg također može biti i u nizinama. U drugom dijelu srijede postupno smirivanje vremena.

