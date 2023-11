Novi diplomatski sukob? Slovenci odbili srpskog kandidata za veleposlanika, oglasio se Vučić

Slovenija je uskratila suglasnost kandidatu Srbije za veleposlanika u toj zemlji Zoranu Đorđeviću zbog "formalnih zapreka sigurnosne prirode", objavili su ranije danas beogradski mediji pozivajući se na ljubljanski dnevnik Delo, ali više detalja nije navedeno.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je novinarima rekao kako će Srbija pričekati da vidi formalno objašnjenje Slovenije zašto nije prihvatila primiti Đorđevića za veleposlanika, a "sukladno tome država će reagirati u budućnosti".

Srbijanski predsjednik je danas na vojnom aerodromu u Batajnici nazočio prikazu kontingenta od 11 rabljenih borbenih helikoptera Mi-35, kupljenih od Cipra, dva nova španjolska transportna zrakoplova, 22 kupljena francuska radara "Tales", helikoptera H-145 i remontiranog domaćeg borbenog zrakoplova "Orao".

"Malo smo kada u našoj povijesti mogli vidjeti ovako što u jednom danu", rekao je Vučić.

On je najavio da do rujna iduće godine treba stići još 10 Airbusovih helikoptera H-145, te da će prva faza remonta za šest letjelica Mi-35 biti završena do kraja siječnja, za ostalih pet do kraja ljeta.

"Nastavit ćemo jačanje vojske bez obzira na parade onih kojima smeta jaka Srbija", rekao je Vučić i za sljedeću godinu najavio "velika ulaganja u vojsku, veća nego ove" za koju je ustvrdio da je "bila rekordna".

Najavio je i da će Vojska Srbije tražiti dodatni prijem vojnika, "napose u specijalne jedinice".

Vučić je, komentirajući sumnje oporbe kako će izbori zakazani za 17. prosinca biti neregularni i pokradeni, ustvrdio da će ih oporba izgubiti i da tim pričama pokušavaju unaprijed naći opravdanje.

"Oporba će izgubiti izbore, to pokazuju sva istraživanja, i zato o tome pričaju da bi našli alibi za nesposobnost", rekao je Vučić.

On se, premda na dužnosti šefa države, aktivno uključio u izbornu kampanju, a Srpska napredna stranka, s čijeg je čela nedavno formalno odstupio, svoje izborne liste prijavila je pod njegovim imenom "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

On je rekao kako dnevno čita izvješća o istraživanju javnog mišljenja iz kojih se vidi da oporba gubi izbore, jer "lažima ne mogu dobiti povjerenje naroda", obmanjujući javnost "jer nisu u stanju ponuditi bilo što".

"Izgubit će čak i tamo gdje su bili potpuno uvjereni u svoju pobjedu", naveo je Vučić, aludirajući na Beograd, gdje oporba očekuje uvjerljivije rezultate od Srpske napredne stranke.