Kakvo vrijeme možemo očekivati za vikend? Odgovore donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Na vrijeme u našoj zemlji djeluju ciklonalni vrtlozi koji se većinom stvaraju u središnjem Sredozemlju i na našem Jadranu, što je tipična situacija za zimu. Središte jednog takvog vrtloga upravo se premješta s Tirenskog mora prema južnom Jadranu i pri tome sve više jača. Zbog toga će u subotu posvuda biti vjetrovito, osobito na Jadranu.

Ujutro posvuda oblačno. U unutrašnjosti, osobito u gorskom području, povremeno snijeg. Na Jadranu kiša, a ponegdje susnježica i snijeg, prije svega uz obalu sjevernog i dijela srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije. Najviše oborina bit će Dalmaciji. Posvuda vrlo vjetrovito. U unutrašnjosti uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na većem dijelu Jadrana jaka, na udare olujna, podno Velebita i orkanska bura. Na jugu vrlo jak južni vjetar i jugo.

Zbog opasnosti od vjetra DHMZ je u cijeloj je zemlji upalio Meteoalarm, i to od najvišeg crvenog stupnja na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, narančastog u južnoj Dalmaciji - do žutog u ostalom dijelu zemlje. Najniža temperatura zraka od -5 do 0, a na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj i dalje oblačno i vjetrovito povremeno sa snijegom. Puhat će umjeren do jak u gorju i olujni sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura od 1 do 2 stupnja.



Snijeg će biti češći u istočnim predjelima gdje će puhati umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura oko 1 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočnjak. Padat će snijeg što može stvarati i snježne zapuhe. Na Jadranu povremeno kiša, a ponegdje susnježica i snijeg, osobito uz obalu. Vrlo vjetrovito uz jaku, na udare olujnu, podno Velebita i orkansku buru što će što će zasigurno utjecati na cestovni i pomorski promet. Najviša temperatura od -2 do 0, na Jadranu od 5 do 8 stupnjeva.



U Dalmaciji kiša, osobito na južnom dijelu gdje će biti i nevera. U početku u većem dijelu Dalmacije jaka na udare i olujna bura, a na jugu vrlo jako jugo i oštro. S pomicanjem centra ciklone prema sjeveru jugo i oštro će se postupno širiti prema srednjem dijelu Dalmacije. Temperatura u zaleđu od 0 do 4, na moru od 7 do 11 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti oblačno s oborinama. U nedjelju će padati snijeg. U ponedjeljak u gorju snijeg, lokalno i obilan, dok će u nizinama snijeg prelaziti mjestimice u kišu, osobito u Slavoniji. U utorak i dalje u gorju dosta snijega, dok će u nizinama padati uglavnom kiša ili susnježica. Puhat će povremeno umjeren i jak sjeveroistočnjak.

Zagrebački ZOO dobio je preslatku prinovu - bebu patuljastog vodenkonja: "Pokušajte joj odoljeti!"



Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno oblačno, mjestimice s kišom, izraženijom na južnom dijelu, dok će na sjevernom ponegdje biti i susnježice ili snijega. U utorak promjenljivo oblačno još ponegdje s kišom. U nedjelju i ponedjeljak će puhati jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Jedino će na krajnjem jugu i dalje biti umjerenog do jakog juga.



U nastavku tjedna i dalje hladno, u unutrašnjosti povremeno sa slabim snijegom, dok će na Jadranu prevladavati suho.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.