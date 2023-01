Zbog snijega i poledice za gorsku Hrvatsku u srijedu je na snazi žuti meteoalarm, dok je za Jadran izdano narančasto upozorenje zbog vjetra, a u podvelebitskom kanalu na snazi će biti crveni meteoalarm.

U prijepodnevnim satima u četvrtak zbog snijega i poledice bilo je ograničenja u prometu kroz Liku i Gorski kotar. Tijekom dana stanje se normaliziralo, ali zimske su službe i dalje na terenu.

''Snijeg i dalje lagano pada, a nakon cijelog dana promjenjivog vremena u kojem je bilo i vrlo gustog snijega i sunčanih razdoblja, temperatura je oko -2 stupnja. Što se tiče prometa, stanje je normalizirano, autocestom kroz Gorski kotar mogu voziti sve skupine vozila'', kazala je reporterka Katarina Jusić Mezga javljajući se u Dnevnik Nove TV.



Istaknula je da u četvrtak srećom nije bilo, za razliku od početka tjedna, većih problema u prometu: ''Cestari kažu da je to zbog disciplinarnih vozača koji su poštovali ograničenja, izdana upozorenja i zabrane izdane tijekom jutarnjih i prijepodnevnih sati''.

Oprez će biti potreban i u petak: ''Izdan je žuti meteoalarm za gorsku Hrvatsku, i to ponajviše zbog vjetra. No očekuju se i padaline. Što se tiče vjetra, za Jadran je u petak na snazi narančasto upozorenje od Istre do juga. U podvelebitskom kanalu na snazi će biti crveni meteoalarm. Na sve koji u petak moraju tim dionicama službe apeliraju da vožnju prilagode trenutačnim uvjetima na cestama i poštuju možebitna ograničenja i zabrane jer tako štite i sebe i druge sudionike u prometu','

