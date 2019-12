Zima ipak kuca na naša vrata, možda i smibolično, u pravom trenutku jer upravo ovih dana i ulazimo u adventsko vrijeme, ali i u klimatološki najhladnije razdoblje u godini.

Početkom prosinca počinje zima, kako je računaju kolege klimatolozi. Još dvadesetak dana pričekat ćemo na njezin kalendarski početak, no već će novi tjedan donijeti osjetnu hladnoću, čak i snijeg.

No prije snijega i hladnoće, pred nama je još jedan u većini zemlje suh i barem dijelom sunčan dan. Ipak, približavanje ciklone sa zapada naguravat će poslijepodne i sve više oblaka u naše krajeve. U neke dijelove zemlje stigli su i prvi minusi, pa su se u nedjelju Daruvar, Karlovac i Križevci probudili na -3 stupnja Celzijeva, javlja DHMZ.

Nedjeljno poslijepodne bit će oblačnije i bit će to uvod u nadolazeću promjenu vremena. Zapuhat će jugoistočnjak, dok će temperatura biti uglavnom između 5 i 7 stupnjeva Celzijevih.

U Slavoniji i Baranji vrijeme je djelomice sunčano, također uz jugoistočnjak i temperaturu oko 6 Celzijevih stupnjeva. Tijekom dana će se i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj sve više navlačiti oblaci pa će i u Gorskom kotaru, a i mjestimice na moru, kasno poslijepodne i navečer biti i kiše. Pojačat će jugo.

U Dalmaciji slijedi porast naoblake, prvo na sjevernom dijelu. Jugo će jačati na jako, a temperatura će biti uglavnom između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva. No, u zaleđu ipak hladnije.

Upozorenje iz HAK-a

HAK upozorava na moguću poledicu na cestama u unutrašnjosti, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U ponedjeljak nam stiže prava zima. Bit će oblačno s kišom, a kako dan bude odmicao, sa sjevera će nam pritjecati i sve hladniji zrak, pa će i kiša početi prelaziti u susnježicu i snijeg, i to prvo u Međimurju i Hrvatskom zagorju.

Zapuhat će vjetar sa sjevera koji će na udare mjestimice biti jak te dodatno pojačavati osjet hladnoće. Vrijeme će se brzo smirivati, tako da će od utorka već biti vedrije, ali uz vedrinu i sjeverac i osjetno hladnije. Računajte na minuse jer će se temperatura idućih dana sve teže odmicati od Celzijeve ništice.

I na Jadranu će ponedjeljak biti kišovit, na sjevernom dijelu uz moguću obilnu kišu, ali i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jako jugo, karajem dana na sjevernom Jadranu u okretanju na buru. U utorak sunčanije, no uz jaku i olujnu buru koja će slabjeti krajem dana. Sredinom tjedna bit će dosta sunca i nešto mirnije, no ukupno, i na more nam idućih dana stiže hladnije zimsko vrijeme. (V.P./D.B./Hina)