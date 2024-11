Tjedan pred nama bit će promjenjiv, nakon visokih temperatura i vjetra uslijedit će zahlađenje

mat ćemo opet promjenjivo vrijeme. Ne baš kao prošli tjedan kad smo imali nekoliko onih velikih oscilacija temperature, ovaj će tjedan ta promjena ipak biti umjerenija. Ići ćemo postupno od toplijeg prema sve hladnijem vremenu, za vikend… I tad je najveća mogućnost za snijeg u gorju.

Polako nam se približava jedna fronta što ćemo u utorak moći opaziti, motreći atmosferu. Tijekom dana imat ćemo sve više oblaka. Vjetar južnih smjerova ujutro će ojačati. I još će malo zatopliti. Riječ je o poremećaju koji nam stiže sa zapada, i donosi nešto kiše.



Ujutro će u velikom dijelu Hrvatske još biti sunčano. Nešto oblačnije samo na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i Lici. Tamo će biti umjereno do pretežno oblačno, ali većinom suho. U gorju će puhati jak i olujan jugozapadnjak, dok će drugdje vjetar uglavnom biti umjeren, na moru će puhati jugo.

Najniža jutarnja temperatura i neće biti tako niska, od 5 do 8 stupnjeva na zapadu unutrašnjosti te oko 11 na obali. Samo će u Slavoniji biti hladno, uz 1 Celzijev stupanj, a može biti i kratkotrajne sumaglice.



Topao će biti dan, u središnjoj Hrvatskoj između visokih 15 i 17 stupnjeva, no sredinom dana će se naoblačiti, i već može pasti malo kiše u popodnevnim satima, iako je veća vjerojatnost za nju navečer, osobito u južnijim predjelima. Jugozapadni vjetar će oslabjeti i onda će okrenuti na slab do umjeren sjeverac.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu iza podneva će se naoblačiti pa će poslijepodne biti umjereno do pretežno oblačno. Bit će još i sunčanih razdoblja, ali lokalno može pasti i malo kratkotrajne kiše. Vjerojatnije u zapadnim predjelima. Ubrzo nakon podneva zapuhat će umjeren sjeverac pa će se činiti svježije, iako će temperatura inače biti visoka, između 14 i 16. Taj će vjetar do večeri oslabjeti.



U Istri i Primorju bit će pretežno, a u gorju potpuno oblačno. Povremeno će padati kiša, moguća je na cijelom području, no veća vjerojatnost za nju je na Kvarneru te u Gorskom kotaru.

Na moru će puhati umjereno jugo, a u gorju će jugozapadnjak slabjeti.

Temperatura će u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre biti između 11 i 13, a na moru od 15 do 17.



U Dalmaciji će jug biti sunčaniji, a sjever oblačniji. Tako će na kninskom, zadarskom i šibenskom području biti pretežno oblačno, a južnije od toga sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. I dalje će puhati jugo, uglavnom slabo do umjereno, a temperatura će pri tome biti između 15 i 17. Navečer na sjeveru, može pasti i malo kiše.

Vrijeme naredna tri dana

U srijedu će u unutrašnjosti biti svježije, na zapadu uz povremenu kišu, dok će u Slavoniji ostati većinom suho. Onda će u četvrtak padati i u Slavoniji, čak i malo obilnije, a u petak pak prolazno smirivanje, no zapuhat će sjeverac pa će još malo zahladnjeti. Općenito će svaki dan biti malo hladniji od prethodnog, pa će u gorju povremeno padati snijeg.



I na obali će sredinom tjedna biti promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno uz kišu. U srijedu će ona češće padati na sjeveru, u četvrtak duž cijele obale, a u petak u Dalmaciji, i tad može biti obilnija. Što se tiče vjetra, do petka će puhati jugo, a onda će u petak okrenuti na buru, pri čemu će malo zahladnjeti.



U svakom slučaju, ušli smo u jedan promjenjiv tjedan. Sutra će još biti dosta vjetrovito, ali i toplo, a onda od srijede češća kiša i postupno hladnije vrijeme.

U gorju je, u drugoj polovini tjedna, ponovno moguć snijeg. Na obali će pak od petka puhati bura.