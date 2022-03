Počelo je proljeće, a vrijeme je više-manje sunčano. Meteorolog tvrdi kako se dosta sunca očekuje cijeli tjedan, a svakim danom bit će i sve toplije pa tako iza srijede očekujemo već i dvadesetak stupnjeva. No iz vremenske prognose vidljivo je kako će jutra ipak ostati hladna.

U prvim danima proljeća vedrina će za kopnene krajeve značiti hladnoću u ranim jutarnjim satima. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -7 do -2 stupnja, vrlo hladno uz -5 u unutrašnjosti Istre, a oko nule i u unutrašnjosti Dalmacije. Na obali i otocima, između 3 i 8 stupnjeva.

Sunčano ili potpuno vedro na kopnu i tijekom dana. Još uvijek nema osobite topline, od 10 do 12 stupnjeva, uz povremeno umjereni sjeveroistočni vjetar.

I u Slavoniji i Baranji također većinom sunčano. Tek ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura oko 11 stupnjeva.

Sunčano i često potpuno vedro i u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, na moru u početku jaka bura, no poslijepodne mjestimice u Istri umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 6 do 10 stupnjeva u gorju te od 12 do 15 uglavnom na obali i otocima.

I u Dalmaciji vedro. Prijepodne bura, poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura najčešće oko 15, 16 stupnjeva.

Stabilno, sunčano i vedro zadržat će se zapravo cijeli tjedan. Svakim danom bit će i toplije pa nas tako u unutrašnjosti već u utorak očekuje petnaestak stupnjeva, koji više u srijedu, a u četvrtak bi potom mogli mjeriti i dvadeset. I jutra će biti manje hladna, no još uvijek uz temperaturu blizu nule.

Na Jadranu idućih dana također sunčano te sve toplije. U utorak će puhati umjerena bura, s jakim, a podno Velebita i pokojim olujnim udarom. U srijedu će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. U četvrtak i na moru mirno te još toplije, a čini se da nam se nakon tog smiješi i sunčan i topao, pravi proljetni vikend. Uživajte u proljeću i lijepom proljetnom vremenu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr