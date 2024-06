Nakon sparine zamjetno osvježenje: Prognostičar Dnevnika Nove TV otkriva kada se vraćaju ljetne temperature

Slijedećih dana iznad Hrvatske po visini će se prostirati jaka jugozapadna struja zraka koju će u prizemlju pratiti frontalni poremećaji. Zbog toga će u naše krajeve neprestano pritjecati vlažan i nestabilan, a u unutrašnjosti i malo svježiji zrak.



U utorak ujutro i prijepodne u kontinentalnom dijelu većinom oblačno i malo svježije, a na Jadranu i na istoku zemlje promjenljivo. Povremeno će kiša te pljuskovi i grmljavine koji će ponegdje biti i izraženiji s obilnijom oborinom. Jedino će u Dalmaciji biti sunčanije uz najmanju vjerojatnost za oborinu, osobito na južnom dijelu. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo sa sunčanim razdobljima, još ponegdje uz kišu ili kratkotrajni pljusak i to prije svega na Banovini i Kordunu. Vjetar slab do umjeren. Osjetno svježije - od 20 do 23 stupnja.



I u istočnim predjelima promjenljivo uz sunčana razdoblja. Mjestimice još može biti kiše ili ponekog grmljavinskog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Poslijepodne temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano još ponegdje s kišom i pljuskom i grmljavinom. Na moru će puhati mjestimice umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 20 do 23, na Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.

Najviše sunčana vremena zadržat će se u Dalmaciji - gdje još ponegdje prema sjeveru i unutrašnjosti može biti grmljavinskog pljuska. Vjetar većinom slab, a samo će na jugu još puhati mjestimice umjereno jugo. Temperatura od 26 do 29 stupnjeva.

More je sve toplije s temperaturom od 22 do 25, a u Puli i Krku i 26 stupnjeva.

Prognoza do sredine tjedna

Slijedećih dana u unutrašnjosti svježe i promjenjivo, povremeno uz kišu te pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i izraženi - osobito u srijedu. U petak postupno smirivanje vremena i malo toplije. Vjetar slab do umjeren.

Na Jadranu djelomice sunčano i nestabilno s oborinom koja će biti češća i obilnija na sjevernom dijelu, osobito u srijedu. I ovdje u petak postupno smirivanje vremena.



Čini se da će se slijedeći vikend vrijeme prolazno stabilizirati pa će posvuda će biti dosta sunca i ponovno ljetne topline, najavio je Ivan Čačić.

