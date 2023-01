U danima koji dolaze očekuje nas jako hladno vrijeme - snijega će u unutrašnjosti biti i noćas, a u priobalju možemo očekivati jak vjetar. Detalje otkriva meteorolog Nikola Vikić - Topić.

Snijeg je već u četvrtak poslijepodne padao u dijelovima istočne Slavonije, a u noći s četvrtka na petak će ga biti još malo i u središnjim te gorskim krajevima. Na obali je pak bura u četvrtak ujutro počela jačati, a daljnje jačanje očekujemo u četvrtak navečer, tako da su pred nama dva vrlo vjetrovita i hladna dana.



U petak će prijepodne u unutrašnjosti biti potpuno oblačno. Povremeno će padati slab snijeg, osobito u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji. Puhat će slab do umjeren sjeverac, pa će uz temperaturu od -2 do 0, biti prilično hladno.

Na Jadranu većinom sunčano, u Dalmaciji uz umjerenu naoblaku. Na južnodalmatinskim otocima moguće je malo kiše ili poneki pljusak, tamo će biti oblačnije nego drugdje na moru. I dalje će puhati jaka bura, s olujnim udarima, a pod Velebitom i orkanskim. Zato je za cijelu obalu na snazi meteoalarm. Temperatura na obali od 3 do 7, no uz buru će se činiti osjetno hladnije.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostaje potpuno oblačno. Lokalno uz malo susnježice ili slabog snijega, no to neće biti jako česta pojava. Veća vjerojatnost za oborine je u istočnijim predjelima. I dalje će puhati slab sjeverac, a u Zagorju i Međimurju i umjeren. Najviša temperatura oko 3 Celzijeva stupnja.



I u Slavoniji oblačan i hladan petak. Ovdje je veća vjerojatnost za snijeg, ali padat će samo slabo i neće ga pasti puno, ukupno do 3, 4 centimetra, samo u istočnoj Posavini možda i do 5, 6. Puhat će slab sjeverac, a maksimalna će temperatura biti 2 ili 3.



U Istri, na Kvarneru i u Primorju u petak sunčano, ali vrlo vjetrovito i hladno uz jaku i olujnu buru. Pod Velebitom s orkanskim udarima, do 140 kilometara na sat. Cijeli dan je na snazi narančasti meteoalarm, a za usko područje pod Velebitom i crveni. Najviša će temperatura biti između 4 i 10 stupnjeva, no zbog bure će osjećaj biti znatno niži, kao da je oko -5.

U Gorskom kotaru i Lici i dalje oblačno, sa snijegom. Moguće je novih 5-10 centimetara. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko nule.



U Dalmaciji u petak sunčano uz umjerenu naoblaku. (pauza) Na Korčuli, Visu i Lastovu je moguće malo kiše ili kakav kratak pljusak, dok će drugdje ostati suho, no puhat će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima do 90 kilometara na sat. I ovdje će se činiti hladnije od ovih 10-ak stupnjeva koliko će pokazivati termometar.



Subota će na kopnu još biti oblačna, povremeno sa slabim snijegom. U nedjelju suho, a moguće je i djelomično razvedravanje, osobito poslijepodne. Početkom idućeg tjedna sunčanije, ali ujutro uz maglu. Jutra će biti sve hladnija, a dani malo topliji.



Na Jadranu idućih dana sunčano. U subotu će još puhati jaka bura. U nedjelju ona slabi, pa će biti znatno ugodnije. A u ponedjeljak će jutro biti hladno, s temperaturom blizu nule, dok će danju biti malo toplije nego za vikend.

Pred nama je dakle relativno povoljan vikend. Na obali će biti sunčano, a na kopnu još većinom oblačno, iako bi se i tamo u nedjelju moglo ukazati malo sunca. Subota će još biti vjetrovita i hladna, na moru uz jaku buru, a na kopnu malo snijega, a onda u nedjelju posvuda slabiji vjetar i malo viša temperatura, pa će taj dan biti ugodniji za provesti vani…

