Na kopnu može biti oborina, ali uglavnom vrlo slabih, dok će na moru istodobno biti i sunca. Više donosi meteorolog Darijo Brzoja u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.

Većinom oblačno jutro u unutrašnjosti, te djelomice sunčano na Jadranu. Na kopnu malo kiše ili snijega, kiše, pokoja kap većinom u nizinama, snijeg u gorju, no isto, tek pokoja pahulja, vrlo malo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena, mjestimice i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 3, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva.

I poslijepodne u unutrašnjosti oblačno, bez, ili rijetko uz vrlo slabe oborine. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 4 stupnja.

Slično, oblačno i sivo i u Slavoniji i Baranji. Većinom bez oborina, uz slab sjeveroistočnjak i temperaturu oko 5 stupnjeva.

Oblačno će prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj. Malo snijega najizglednije je u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu umjereno oblačno ili djelom vedro i uglavnom suho. Puhat će umjerena i jaka bura, s olujnim udarima. Desetak stupnjeva na moru u najtoplijem dijelu dana, te oko nule u gorju više manje cijeli dan.

U Dalmaciji najviše šansi za sunce. Većinom djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena, rijetko na mahove i jaka bura. Temperatura, od 10 do 13 stupnjeva.

Na kopnu će i u drugoj polovici tjedna prevladavati oblačno, i dalje uz mogućnost za slabe oborine, no povremeno i tek ponegdje, najvjerojatnije u gorskim predjelima. Padat će većinom snijeg, a u četvrtak je još mjestimice moguće i malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar uz koji će biti još mrvicu hladnije. No obzirom da je zima, ovako hladno bi i trebalo biti.

Na Jadranu promjenjivo, uz ponešto sunca, ali najvećim dijelom suho. Poneka kap kiše povremeno na sjevernom Jadranu, a u četvrtak i petak tek izolirani pljusak na jugu Dalmacije. Puhat će umjerena i jaka bura, u četvrtak podno Velebita s olujnim udarima, no u petak će pojačati pa će olujnih udara biti duž cijele obale, a podno Velebita onda i orkanskih. U drugoj polovici tjedna i na moru hladnije, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati bura.

Nedjelja i početak sljedećeg tjedna izgledaju nešto sunčanije i manje hladno, poglavito u unutrašnjosti, dok se temperatura na Jadranu neće osobito mijenjati. Vikend će biti vrlo povoljan za zimske radosti u gorskom području: ako više volite oblačno vrijeme uz pokoju pahulju za zimski ugođaj. Plitvice u ovo doba izgledaju fantastično, no mnoga gorska mjesta imaju svoja mala sanjkališta i skijališta, koja svakako zaslužuju posjet. Klince u automobil i na put.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.