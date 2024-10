Na vrijeme će posvuda zadržati svoj utjecaj jaka anticiklona koja se prostire i iznad većeg dijela Europe. Unutar nje zadržava se i razmjerno topao zrak kojeg će u nedjelju sa sjevera narušiti prodor zamjetno hladnijeg, no uglavnom suhog zraka.



U utorak ujutro i prijepodne uglavnom u kontinentalnom dijelu mjestimice magla ili niski oblaci koji se ponegdje mogu i dulje zadržati.

Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak. Ujutro na kopnu svježe uz najnižih od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 12 do 17.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura većinom oko 19 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Poslijepodne temperatura isto tako uglavnom oko 19 stupnjeva.



U Gorskom području djelomice, a na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. U gorju vjetar slab. Na Jadranu slaba, podno Velebita mjestimice umjerena do jaka bura, a duž zapadne obale Istre i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 15 do 18, a na Jadranu od 20 do 22 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale slaba bura. Temperatura od 22 do 24 stupnja.



More je i dalje razmjerno toplo od 18 ponegdje na Kvarneru do 22 stupnja u Dalmaciji.



Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana, uključujući i blagdan Svih Svetih, u unutrašnjosti ujutro i prijepodne mjestimice magla ili niski oblaci, a zatim pretežno sunčano. U četvrtak će osobito u Gorskom kotaru i Lici biti i slabe rosulje. Vjetar slab, a temperatura u blagom padu.



Na Jadranu pretežno sunčano, a u srijedu ujutro na sjevernom dijelu moguća je magla. Osobito na otocima puhat će umjeren sjeverozapadnjak, dok će uz obalu biti bure, u četvrtak podno Velebita i jake. Temperatura bez veće promjene.



Prema današnjim proračunima, za produljeni vikend zadržat će se uglavnom suho i stabilno, s najviše sunca bit će na Jadranu. U nedjelju zamjetno svježije, u unutrašnjosti zbog osjetnog pada temperature, a na Jadranu osjetu hladnoće najviše će pridonijeti jaka bura.

