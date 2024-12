Vikend će imati dva lica: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva i gdje će biti snijega

U subotu je na redu prolazna stabilizacija, smirivanje vremena, između dvije ciklone - od petka, i one druge koje će se tek formirati, u nedjelju, prolaskom ove fronte. Ta će druga ciklona biti izraženija i donijeti puno kiše, osobito na Jadranu. U subotu nas očekuje mirniji, sunčaniji i topliji dan.



Na obali će od jutra biti obilje sunca, samo uz malo oblaka. No, puhat će umjerena bura i tramontana pa će uz temperaturu od 4 do 8 stupnjeva, u jutarnjim satima biti dosta svježe. U unutrašnjosti druga slika vremena, iako i ovdje već ujutro može biti sunčanih razdoblja, općenito će biti više oblaka, i to onih niskih, a lokalno i magle, osobito bliže Savi. Ponegdje može pasti i malo rosulje. Razvedravanje slijedi tek nakon 10 sati. Uz to, jutro će biti hladno, s temperaturom oko nule, pa će biti i mraza.



Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku, te osjetno toplije nego u petak. Najviša temperatura do 7, 8 stupnjeva, uz malo slabog jugoistočnog vjetra. U vrijeme zalaska sunca, ponovno će se naoblačiti sa zapada, no neće biti kiše.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutarnji oblaci i lokalna magla do podneva će se svugdje razvedriti, pa će popodne biti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Početkom prosinca ovdje obično bude 4 do 7 stupnjeva, a u subotu će biti 8, 9, sa slabim jugoistočnim vjetrom.



U Istri, Primorju i gorju subota će početi vedro. Onda će se sredinom dana naoblačiti, pa će poslijepodne biti djelomice sunčano, postupno uz sve više oblaka. No kišu očekujemo tek kasno navečer. U tom drugom dijelu dana, na moru će zapuhati jugo, koje će jačati na umjereno, a navečer i na jako. Maksimalna temperatura u Lici i Gorskom kotaru bit će oko 7, a u Istri i Primorju 10 do 13.



U Dalmaciji će biti sunčano i većinom vedro. Tek će nakon 15 sati sa sjeverozapada početi stizati tanki, visoki oblaci. Oni najavljuju kišu koja stiže dan kasnije. Bura će popodne slabjeti, a zatim će zapuhati jugo, prvo na sjeveru. Temperatura će biti između 13 i 15, a u unutrašnjosti oko 10.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju na kopnu pogoršanje, ubrzo će početi kiša, već tijekom prijepodneva. Dan će uz to biti hladan, u gorju će padati snijeg. I početak sljedećeg tjedna bit će oblačan, hladan, pa i pomalo vjetrovit. Povremeno uz još oborina, osobito u ponedjeljak kad je malo snijega moguće i u nizinama. Ponajprije u Zagorju i Međimurju. Temperatura ovih dana će ujutro biti oko 1, a popodne 3 do 6 stupnjeva.



Na moru će u nedjelju vrijeme biti nepovoljnije nego u unutrašnjosti. Padat će obilna kiša, bit će i pljuskova s grmljavinom. Puhat će jako jugo koje će onda naglo okrenuti na lebić, pa na buru. U ponedjeljak još kiše, ali manje nego dan prije. Puhat će jaka bura, pa će malo zahladnjeti. U utorak većinom suho, samo su još u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi.



U svakom slučaju, subota će biti povoljniji dan vikenda - sunčan, većinom suh, a i zatoplit će. Zatim u nedjelju novo pogoršanje koje će donijeti kišu, na obali obilniju, a u gorju će padati snijeg. Uz to, na Jadranu će biti vrlo vjetrovito, vjerojatno uz prekide u pomorskom prometu.

