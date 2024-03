Pred nama je prvi proljetni vikend: Doznajte kakvo vrijeme nas čeka

U polju smo malo povišenog tlaka, no jedan oslabjeli frontalni sustav premješta se u našoj blizini sa zapada prema istoku pa atmosfera idućih sati neće biti stabilna. I u petak je mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak, premda će biti i sunčanih razdoblja. Sljedeća promjena stiže nam s ciklonom koja će glavninu oborine donijeti u noći sa subote na nedjelju, tako da subota po danu, a u većini zemlje ni nedjelja isto po danu na kraju neće izgledati osobito loše.

Petak ujutro, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, sunčanije na moru, a promjenjivije u unutrašnjosti gdje je lokalno moguće i malo kiše. Prolaskom fronte noćas će na Jadranu zapuhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s ponekim jakim udarom, a na kopnu slab do umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 5 do 10, a na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.

Poslijepodne, više će sunčanih razdoblja biti i u kopnenim krajevima. No ne i posve stabilno. Vjetar slab, temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji izmjenjivat će se sunčana razdoblja i ona s više oblaka, za kojih će tijekom dana biti moguće i malo kiše. Vjetar većinom slab do umjeren, sa sjevera, a temperatura oko 17 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenjivo, osobito u gorju gdje je izgledno malo kiše tijekom dana. No bit će i sunčanih razdoblja, a osobito na Jadranu. Tu će svakako biti dugotrajnija nego u unutrašnjosti. Ujutro bura, danju na moru uglavnom sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju u petak oko 15, a na moru od 17 do 20 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti dosta sunca, no neće biti posve stabilno pa je i ovdje uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne moguć poneki kraći pljusak. Puhat će bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 17 i 20 stupnjeva.

U subotu u prvom dijelu dana uglavnom sunčano. Poslijepodne postupan porast naoblake, većinom navečer zatim i kiša, prvo na zapadu, a uz pad temperature tijekom noći u višem gorju bit će snijega. U nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u ponedjeljak još sunčanije, no kako neće biti posve stabilno i dalje će lokalno biti moguće malo kiše. Uz jugozapadnjak, koji će u višim predjelima biti i jak, u subotu toplije, potom u nedjelju uz sjeverac na kopnu zahladnjenje.

I na Jadranu u subotu najvećim dijelom sunčano poglavito prijepodne. Zatim porast naoblake, navečer i kiša, lokalno moguće i grmljavina. U nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz kišu ili pljuskove još na južnom te na dijelu srednjeg Jadrana. U ponedjeljak će i na moru većinom prevladavati sunčano. Jugo će u subotu do kraja dana pojačati na jako, u nedjelju će prolazno okrenuti na jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će zapuhati bura. Prema kraju dana opet jugo. Dakle vrlo dinamično idućih dana. Uz to, i na moru svježije od nedjelje, ali ipak blaže nego u unutrašnjosti.

Nakon osvježenja, više topline očekuje nas ponovno prema sredini sljedećeg tjedna.

