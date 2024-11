Beroš uputio zahtjev za aktivaciju i istodobno zamrzavanje saborskog mandata

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš iz istražnog je zatvora u petak uputio predsjedniku Sabora zahtjev za aktivaciju saborskog mandata osvojenog na parlamentarnim izborima, ali i za njegovim istodobnim stavljanjem u mirovanje, potvrdio je Hini predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

"Prvi je zahtjev za aktivaciju mandata, a drugi za zamrzavanje iz osobnih razloga. S obzirom na to da mandat odmah stavlja u mirovanje, to znači da on neće ni u jednom trenutku imati aktivan mandat da bi mu morali skidati imunitet da bi ostao u pritvoru", objasnio je predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Naglasio je kako upućivanje ovih zahtjeva ni na koji način ne osporava postupak koji se vodi protiv Beroša u aferi mikroskopi.

Zahtjev za aktivaciju, pa i mirovanje stupa automatski na snagu osmog dana od podnošenja, ali i MIP taj zahtjev mora svejedno raspraviti na svojoj sjednici.

"Možda ćemo 2. prosinca imati sjednicu MIP-a, a koliko shvaćam, glasanje na plenarnoj sjednici bit će 6. prosinca", rekao je.

Zamrzavanje mandata znači da će se Beroš u Sabor, ako bude htio, moći vratiti za šest mjeseci.

Trenutačno je umjesto njega u saborskim klupama njegova zamjena Danijela Blažanović jer ga je nakon parlamentarnih izbora provedenih u travnju premijer Andrej Plenković ponovno imenovao za ministra zdravstva.

No mandat je neotuđiv i pripada njemu, pa prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ima pravo jednom, kao i svi drugi izabrani u parlament, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, dakle u četiri godine, tražiti stavljanje mandata u mirovanje.

Beroša je premijer razriješio ministarske dužnosti u petak 15. studenog nakon što je u akciji USKOK-a uhićen u aferi mikroskopi, a za aktivaciju saborskog mandata imao je rok od osam dana - do subote 23. studenog. To je pravo odlučio i iskoristiti te je predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću pisanim putem zahtjev uputio gotovo u posljednji tren - u petak, dan prije isteka toga roka.

Na povlasticu 6+6 kojom bi punu ministarsku plaću primao idućih šest mjeseci, a pola preostalih šest mjeseci Beroš nema pravo jer ga, osim u Saboru, čeka i posao u javnoj službi u kojoj je radio prije imenovanja državnim dužnosnikom. U konkretnom slučaju, Beroš je prije ministarske pozicije radio u KBC-u Sestre milosrdnice.

Tu bi povlasticu od Vlade mogao tražiti jedino ako se u bolnicu ne želi vratiti i ondje da otkaz ili ga dobije.

A za upućivanje zahtjeva poslodavcu - KBC-u Sestre milosrdnice - za vraćanje na posao ima rok, prema Zakonu o o obvezama i pravima državnih dužnosnika, od 15 dana od dana prestanka dužnosti, što znači do 30. studenog.

Poslodavac potom ima rok od 45 dana za odgovor na zahtjev za povratak na posao. Do tada dužnosnik koji više ne obnaša tu dužnost ima pravo na naknadu u iznosu od dvije plaće.

