Što nas po pitanju vremenskih prilika očekuje u danima pred nama, donosi meteorolog Ivan Čačić.

Svjedoci smo duljih razdoblja s ljetnim vrijednostima temperature zraka koja, po svemu sudeći, u prvoj polovici svibnja postaje sve više pravilo. Čini se da globalno zgrijavanje mijenja klimatske cikluse hladnog i toplog dijela godine. U tom scenariju ljeto kod nas počinje već u svibnju i produžuje se prema rujnu.



Vrlo topao zrak zadržavat će se iznad naše zemlje i sljedećih nekoliko dana. On neće biti posve stabilan jer u slaboj visinskoj struji povremeno pritječe malo vlažniji zrak. Nešto izraženiji prodor očekujemo u utorak nakon čega će prolazno osvježiti.

U subotu ujutro u većini krajeva bit će djelomice sunčano i razmjerno toplo. Više oblaka bit će u zapadnom dijelu zemlje, a u gorskoj Hrvatskoj mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar će biti većinom slab. Jedino će na Jadranu puhati slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.



U prvom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše ili pokoji pljusak. Poslijepodne kidanje naoblake uz temperaturu od 23 do 26 stupnjeva.

U istočnim predjelima prije podne će biti djelomice, a zatim pretežno sunčano. Poslijepodne vrlo toplo uz temperaturu od 25 do 27 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uglavnom je u gorju i Istri poslijepodne moguć lokalni pljusak i grmljavina. Podno Velebita mjestimice puhat će umjerena, a prijepodne ponegdje i jaka bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 u gorju do 27 na Jadranu.



U Dalmaciji će biti barem djelomice sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti uz ponegdje jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu. Na moru će puhati slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura će biti od 26 do 29 stupnjeva.

Sljedećih dana u kontinentalnom dijelu će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, uglavnom u gorju, lokalni pljuskovi i grmljavina. U utorak posvuda promjenljivo i nestabilno mjestimice uz izraženije pljuskove i grmljavinu.



Na moru će isto tako prevladavati sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne razvoj oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu, koji se u utorak očekuju i na sjevernom Jadranu.

