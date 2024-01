Snijeg se polako topi i stiže nam promjena vremena: Meteorolog otkrio što nas očekuje ovog tjedna

U utorak ujutro stiže nam prolazno naoblačenje, na moru ponegdje s kišom, a u unutrašnjosti mjestimice i snijegom ili kišom koja se zbog niske temperature može i smrzavati u dodiru s hladnim tlom, čega je u vremenskoj prognozi Dnevnik Nove TV meteorolog Darijo Brzoja vozače pozvao na oprez.

Već ujutro u sjeverozapadnim krajevima, a do sredine dana i drugdje, slijedi barem djelomično razvedravanje. Vjetar će biti u okretanju na zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu i buru. Jutro će još jednom biti hladno, iako manje nego ovog vikenda. U unutrašnjosti se očekuje od -5 do 0, a na Jadranu između 3 i 7 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanije, no uz prolaznu naoblaku. Rijetko će biti moguć i nekakav kraći, slab pljusak. Vjetar će isto biti slab, a bit će i toplije uz temperaturu od 5 do 8 stupnjeva.

Vrlo slično bit će i u Slavoniji i Baranji. Vrijeme će biti nešto promjenjivije nego na zapadu, no poslijepodne će biti dovoljno sunca, a tek rijetko i poneka kap kiše. Puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 6 do 9 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu doći će do razvedravanja pa će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme, mada povremeno može naletjeti i poneki oblak. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će u gorju iznositi od 4 do 9, a na moru od 9 do 13 stupnjeva.

Do razvedravanja će doći i u Dalmaciji. Poslijepodne će biti sunčanije, no moguće je da padne i malo kiše ili poneki kraći pljusak. Puhat će sjeverozapadnjak, bura i tramontana, jače prema otvorenom moru, dok će temperatura biti većinom do 12 ili 13 stupnjeva. Naravno, vjetar će ipak malo i pojačavati osjet hladnoće.

U nastavku tjedna u kopnenim krajevima se očekuje promjenjivo i oblačno vrijeme, ali sa sunčanim razdobljima kojih će najviše biti u četvrtak. No prije tog, sa srijede na četvrtak još jednom će prolazno biti i kiše. Vjetar će većinom biti slab, u srijedu do umjeren jugozapadni, a u četvrtak i petak u Slavoniji sjeverozapadni. Od sredine tjedna temperatura će još malo porasti.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti sunčanije. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a u drugoj polovici tjedna mjestimice i bura. I na moru će idućih dana biti malo toplije nego na početku tjedna.

