Vozači oprez, moguća magla i poledica: Progledajte detalje prognoze za početak tjedna

Još uvijek smo pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, u polju visokog tlaka, i bit ćemo cijeli tjedan, što ne znači da će vrijeme uvijek biti potpuno stabilno, no očekujemo dosta sunca ili dosta sunčanih razdoblja, između nekoliko, da tako kažem, oblačnijih epizoda.

U noći na utorak će se u tom visokom tlaku premještati oslabljeni atmosferski poremećaj, pa će biti slabih oborina, a u utorak ujutro će zato lokalno u unutrašnjosti biti uvjeta i za poledicu.

No prije te slabe fronte, u ponedjeljak još najvećim dijelom sunčano: od samog jutra. U unutrašnjosti je doduše moguća magla, osobito u Središnjoj Hrvatskoj, gdje se može i dulje zadržati.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab ili će u potpunosti izostati. U toj mirnoći, još jednom vrlo hladno, pa je na snazi i Meteoalarm upozorenje: uglavnom se odnosi na nisku temperaturu, a za sjeverozapad zemlje vrijedi i ono za smanjenu vidljivost. Mjestimice i ispod 200 metara, pa u prometu budite oprezni.

Minimalna temperatura, u unutrašnjosti se očekuje od -11 u gorju i na sjeverozapadu, do -4 na krajnjem istoku zemlje. Na Jadranu će biti od 0 na sjevernom do 5 stupnjeva na južnom dijelu. Ponegdje na otocima malo viša.

I kasnije će vrijeme u Središnjoj Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano, sve će zapravo ovisiti o izdizanju magle. Ponegdje se može dulje zadržati i u tim krajevima će cijeli dan biti hladnije. Tek prema večeri porast naoblake. Od sredine dana zapuhat će jugozapadnjak, a dnevna temperatura bit će uglavnom oko 1, 2 stupnja.

U Slavoniji i Baranji malo toplije, odnosno manje hladno. Bit će između 2 i 6. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar uz koji će najveći dio dana na istoku prevladavati vedro.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano, osobito prijepodne, a poslijepodne i prema večeri očekuje se porast naoblake. Kiša, odnosno slabe oborine, tek u noći na utorak. Zapuhat će umjeren, a prema otvorenom moru i u gorju jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 4 do 6, a na sjevernom Jadranu od 8 do 13 stupnjeva. No zbog minimalne temperature koja lokalno može biti i ispod nule, za riječku regiju na snazi je Meteoalarm, kao i upozorenje na opasnost od hladnog vala.

U Dalmaciji sunčano, uz uglavnom slab vjetar te dnevnu temperaturu većinom između 9 i 13 stupnjeva.

U noći na utorak te u utorak ujutro bit će slabih oborina na granici snijega i kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom, pa će pri tom lokalno biti uvjeta i za poledicu. Od sredine tjedna djelomice ili pretežno sunčano i toplije.

I na moru će u noći na utorak te u utorak ujutro biti promjenjivije uz mogućnost za malo kiše prolazno. Vjetar će svaki dan mijenjati smjer: u utorak sjeverni, u srijedu jugozapadni, a u četvrtak već sjeverozapadni. I na moru će sredinom tjedna biti malo toplije nego ovih dana.

Ono što nas očekuje sljedeći vikend, uglavnom je nastavak sličnog vremena, uz sunčana razdoblja, dok šanse za oborine, barem iz današnje perspektive nisu velike.