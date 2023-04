Od ponedjeljka postupno stiže promjena vremena koja bi se polovicom tjedna trebala umiriti. Više o vremenskoj prognozi otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Šaroliko vrijeme ovog vikenda. I nije tako loše kako je to možda još pred nekoliko dana izgledalo: kiše jest bilo, no bilo je i sunca, a svakako i topline. Pa smo tako napokon u nekim prosječnim vrijednostima za doba godine.



U nedjelju u većini krajeva suho, no u ponedjeljak nam vrlo postupno stiže i promjena. Razlog je u Sredozemnoj cikloni koja će se u našoj blizini zadržavati do sredine tjedna. Glavnina kiše očekuje se u utorak, a u ponedjeljak je već može biti uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran, no isto vjerojatnije tek poslijepodne i prema kraju dana.

To znači da još ujutro i prijepodne može biti i lijepog vremena za roštilj ili izlet u prirodu. Za većinu kopnenih krajeva i poslijepodne će biti dosta povoljno. Sve skupa možda ne najsunčaniji, ali barem topao i najvećim dijelom na kopnu ipak dan bez kiše.

Dakle, jutro u unutrašnjosti djelomice sunčano, na moru umjereno oblačno, no doista uz male šanse i za kap kiše ponegdje. Na sjevernom Jadranu u početku bura, podno Velebita na udare olujna, no slabjet će. Južnije će puhati umjereno jugo: tijekom dana u jačanju, i postupno će se širiti prema sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 10, u gorju malo niža, a na moru najčešće 15ak, odnosno uglavnom između 12 i 16 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj nam nosi malo oblačnije vrijeme, poglavito na zapadu gdje stoji i mogućnost za malo kiše, mjestimice, no vjerojatnija je zapravo navečer i u noći na utorak. Vjetar slab do umjeren istočni, temperatura oko 20 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji veći dio dana bit će djelomice sunčano. Potom i ovdje porast naoblake. Puhat će slab do umjeren istočnjak, a temperatura će biti 20ak do 22 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu od sredine dana oblačnije, oblačno će i prevladavati, a poslijepodne će mjestimice biti i kiše ili pljuskova. Navečer na sjevernom Jadranu lokalno moguće i obilnijih. Bura će već prijepodne slabjeti, nakon čega će postupno jačati jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 15 do 18, a na moru oko 20 stupnjeva.



I u Dalmaciji poslijepodne, a osobito prema večeri i u noći kiša, pri tom može i zagrmjeti. Jugo će na mahove krajem dana ponegdje biti olujno. Maksimalna temperatura, za ranog poslijepodneva, od 19 do 22 stupnja.

Glavnina oborine ovaj tjedan očekuje se u utorak, tad je povremeno može biti u cijeloj zemlji, a na zapadu pri tom ne isključujemo mogućnost niti obilnije kiše. Kišovito i promjenjivo zadržat će se i u srijedu, a potom će se vrijeme smirivati, u četvrtak i razvedravati. Uz kišu, a u srijedu i umjeren i jak sjeverac bit će svježije, potom u četvrtak kad će biti više sunca očekujemo i višu dnevnu temperaturu.



I na Jadranu će u utorak i srijedu, a poglavito u utorak biti pljuskova praćenih grmljavinom. Na sjevernom Jadranu tad može biti i obilnije oborine. Puhat će umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo. Sredinom tjedna, prvo na sjevernom dijelu okrenut će na buru koja će u četvrtak već i oslabjeti. Iza kiše razvedravanje pa će u četvrtak prevladavati sunčano, a bit će i toplije.



Druga polovica tjedna, u ovom trenutku izgleda uz više sunca i više topline, vikend još nije posve siguran, čini se da bi u nedjelju ponovno moglo biti kiše, no preciznije ćemo znati tek idućih dana.

