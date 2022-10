Očekuje nas maglovito i prohladno vrijeme na kopnu, a sunčano i toplo na obali. Više doznajte u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Darija brzoje.

Još neko vrijeme moći ćemo uživati u šarenim krošnjama drveća, početak tjedna na kopnu pratit će i jutarnje magle, dok će u poslijepodnevnim satima biti i sunčanih razdoblja. Sunčano bablje ljeto nastavit će se duž Jadrana uz, za ovo doba godine vrlo neobično visoku temperaturu. Danas u 14 sati u Kninu je izmjereno 28, a u Imotskom čak 29 stupnjeva.

I poslijepodne bi u Dalmaciji moglo biti preko 25 stupnjeva. Jutro će na moru biti sunčano, u unutrašnjosti maglovito, sivo i tmurno. Neće biti nekog značajnijeg vjetra, tek prema otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana ponegdje umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 8 do 11, u Lici oko 5, a na Jadranu većinom između 13 i 18 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj se očekuju i sunčana razdoblja, no magla se ponegdje isto može dulje zadržati. O tome će onda ovisiti i najviša dnevna temperatura, a u središnjoj Hrvatskoj biti će najčešće između 15 i 18 stupnjeva.

Slično očekuje Slavoniju i Baranju. Ujutro magla, mjestimice i dio dana, a potom sunčana razdoblja. Temperatura uglavnom između 17 i 20 stupnjeva, a jedino u područjima uz dugotrajniju maglu će biti niža.

I u gorskoj Hrvatskoj mjestimice će biti magle i niskih oblaka. Većinom ujutro i prijepodne, potom djelomice ili pretežno sunčano, osobito u višem gorju. Sunčano će cijeli dan prevladavati na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, a temperatura ugodna. 23 ili 24 stupnja na moru, a oko 20 bit će i u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji se nastavlja vrijeme koje više priliči kraju kolovoza nego listopada. Bit će sunčano i toplo, uz temperaturu od 23 do 26 stupnjeva. Nije isključeno da lokalno ponovno bude i viša.



Temperatura mora još uvijek je najčešće 20 ili 21 stupanj, što znači da se može kupati, no ako vam je more ipak previše friško, barem skupljajte zrake ovog jesenskog sunca, uložite to u tijelo koje će vam ove zime biti zahvalno.

Vrijeme će na blagdan Svih svetih biti stabilno, uz mogućnost magle, no potom bi trebalo biti sunčanih razdoblja. Temperatura će u mnogim kopnenim krajevima danju biti ugodnija nego do sad, oko 22 stupnja. Potom se vrijeme mijenja, zapuhati će jugozapadnjak pa će se sredinom tjedna više izmjenjivati sunce i oblaci, a magla će uglavnom izostajati. U četvrtak ponegdje može pasti i malo kiše.



Na Jadranu će i sredinom tjedna prevladavati sunčano te će se zadržati iznadprosječno toplo. U drugoj polovici tjedna postupno više oblaka, pa bi u četvrtak ponegdje na sjevernom dijelu već moglo biti malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će i dalje biti preko 20, uglavnom do 25 stupnjeva.

I stigli smo do vikenda pred koji se ipak očekuje promjena vremena. Izgledno je formiranje ciklone čija putanja još nije sasvim jasna, a o tom će onda ovisiti i količina, pa i mjesta gdje će biti najviše kiše. Za sad, čini se da će to biti Jadran i područja uz Jadran, poglavito gorski dio, u petak poslijepodne i subotu, no detalje ćemo ostaviti za iduće izvještaje. Vrijeme bi se sa subote na nedjelju trebalo smirivati pa će u nedjelju biti sunčanije, no izgleda i osjetno svježije nego ovih dana.

