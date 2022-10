Uvjeti rada u kojima pripadnici interventne i specijalne policije moraju funkcionirati su nehumani, kažu izvori DNEVNIK.hr-a, a potvrđuje ih šef sindikata policijskih službenika Mario Puškarić. Radi se o policajcima iz Primorsko-goranske županije koji su angažirani u Zagrebu u ponedjeljak i utorak za vrijeme trajanja samita Krimske platforme, ali i utakmice Dinamo-Milan na Maksimiru. Pitanje je zašto su se tijekom noći morali vraćati u Rijeku, umjesto da prenoće u Zagrebu ili negdje bliže radnom mjestu kako bi se mogli odmoriti.

U Zagreb je iz Primorsko-goranske županije, točnije iz riječke jedinice, u ponedjeljak otišlo 50-ak policijskih službenika. Smjena im je počela u tri sata ujutro, radili su do 22 sata i tek oko 23 sata došli svojim kućama, a već u šest sati u utorak morali su se javiti u bazu u Rijeci da bi do 9 bili raspoređeni na položaje u Zagrebu. Na poslu ostaju do završetka utakmice na Maksimiru gdje večeras igraju Dinamo i Milan.

"To znači da rade do 23 sata ili do ponoći, a u bazi će biti oko 2 ili tri ujutro", kaže izvor DNEVNIK.hr-a koji je dobro upoznat sa situacijom i pita se zašto policijski službenici nisu mogli prenoćiti u Zagrebu ili negdje bliže kako bi se odmorili za iduću, izuzetno napornu smjenu.

Tijekom dugih smjena gotovo da nemaju vremena otići na toalet, a za obrok su dobili jedan suhi lunch paket.

"Ubiju nas do kraja, a imaju i veći trošak jer je netko nesposoban", kaže nam izvor.

Nedopustivo, ali nažalost nije prvi put

Predsjednika sindikata policijskih službenika Marija Puškarića pitali smo je li upoznat s ovom situacijom i zašto je to tako.

"Nisam još čuo za ovaj slučaj. To je nedopustivo, ali nažalost nije prvi put. Tako je bilo i kad je dolazio turski predsjednik. Ne znam zašto je to tako. Ako dobijem prijavu, reagirat ćemo kao sindikat", kazao nam je Puškarić.

Upit o ovom događaju poslali smo i Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) iz kojeg nam nisu dali objašnjenje, već kratko poručuju da o navedenim događajima ne mogu davati informacije jer su pod "stupnjem tajnosti".

"Obavještavamo kako je podatak o broju angažiranih policijskih službenika sastavni dio Plana osiguranja navedenog događanja, a koji je, sukladno Pravilniku o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova RH (NN 107/2012), označen STUPNJEM TAJNOSTI.

S obzirom da podatak nije javno objavljiv, nismo u mogućnosti dostaviti vam traženu informaciju", piše u odgovoru MUP-a.