Pred nama je većinom sunčan i ove godine najtopliji vikend koji će mnoge potaknuti na aktivnosti i boravak na otvorenom. No, već od nedjelje na ponedjeljak stići će nam kišni oblaci koji će najprije u unutrašnjosti, a zatim i na Jadranu obilježiti sljedeći tjedan. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Sunčani i topli vikend podržava prostrano polje povišenog tlaka zraka. No, riječ je tek o prolaznoj stabilizaciji vremena koju će narušiti prodori važnog i nestabilnog oceanskog zraka slijedeći tjedan. Prvi takav prodor očekujemo na samom početku tjedna, a druge izraženije od sredine tjedna.



U subotu ujutro posvuda će prevladavati sunčano. Vjetar će biti slab pa je u kontinentalnom dijelu ponegdje moguća kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 11, u gorju od 5 do 8, a na moru od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, a vjetar slab. Poslijepodne mjestimice dnevni razvoj naoblake pa je, prije svega uz granicu sa Slovenijom, ponegdje moguć kratkotrajni pljusak. Najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva



U istočnim predjelima pretežno sunčano ponegdje uz razvoj dnevne naoblake. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne vrlo toplo, većinom uz najviših 25 ili 26 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano. Jedino u gorskom području poslijepodne može biti pokojeg pljuska. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 21 do 25 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 22 do ljetnih 27 stupnjeva. Vjetar većinom slab, a samo poslijepodne ponegdje prolazno umjeren.

U unutrašnjosti u nedjelju pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Jedino su kasno poslijepodne i navečer ponegdje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Od ponedjeljka posvuda oblačnije i svježije, s kišom i pljuskovima. Vjetar većinom slab, osim u ponedjeljak kad će prolazno zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak.



Na Jadranu u nedjelju pretežno sunčano, a od ponedjeljka oblačnije ponegdje uz prolazni pljusak i grmljavinu i to prije svega na sjevernom dijelu. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak i jugo, a u utorak prolazno bura i sjeverozapadnjak.



Po svemu sudeći, od srijede posvuda dosta kišovito i još malo svježije. Prognostički modeli u srijedu i četvrtak ponegdje daju i veću količinu oborine. Naravno, to još treba potvrditi.

