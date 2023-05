Pred nama je povratak proljeća, a tek za vikend će nam se sa sjevera pomalo približavati vlažniji, nestabilan zrak, pa bi u unutrašnjosti, vjerojatnije tek u nedjelju, tu i tamo moglo biti lokalnih pljuskova. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Konačno stiže pravo, zeleno proljeće. Mada smo više topline trebali imati već i u travnju, karte su se naprosto tako ove godine posložile, pa je travanj bio hladniji od prosjeka, pri čemu je u mnogim krajevima bilo i kišovito, a rijetko gdje sušno.

U većini krajeva ujutro pretežno sunčano, pokoji oblak više tek u gorju. Mjestimice u kopnenom području kratkotrajna magla, a na moru slaba bura. Na kopnu malo svježije, uz 6 do 11, na moru između 11 i 16 stupnjeva. Tijekom dana zato toplije.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne sunčano, uz povremen jugozapadnjak, te ugodno toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 23 stupnja.

Prolazno umjerena naoblaka u Slavoniji i Baranji, no najvećim dijelom će biti sunčano. Vjetar slab, temperatura oko 22, 23 stupnja.

I u gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme, na moru će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviše umjeren. Posvuda toplo, u Istri i na Kvarneru od 22 do 24, a u gorskoj Hrvatskoj oko 20 stupnjeva.

Najtoplije, ali i najsunčanije u Dalmaciji. Na moru će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak, južnije i zapadnjak, u zaleđu jugozapadni vjetar, uz koji će temperatura porasti do 24, lokalno možda i 25 stupnjeva.

I za vikend nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Postupno će biti nestabilnije na kopnu pa ima šansi za poneki pljusak, moguće u nedjelju na sjeverozapadu i u gorju, uz jači razvoj oblaka, no rijetko, čini se. Češće svakako u ponedjeljak kad će općenito biti promjenjivije, a i manje toplo nego za vikend koji bi mogao biti prvi gotovo ljetni u sezoni. Ljetna odjeća sigurno, ali oprezno sa suncem jer UV indeks bit će visok.

I na moru će za vikend prevladavati sunčano, a u ponedjeljak promjenjivije i nestabilnije kad bi, uglavnom na sjevernom dijelu moglo biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, prema kraju vikenda zapuhat će jugo. Bit će vrlo toplo, za vikend i ovdje gotovo ljetno, hrabriji bi mogli i u more, no samo oni odličnog zdravlja i na kratko, obzirom da je temperatura mora tek 15 do 17 stupnjeva. Sunčanje može, no isto po malo, već se opekline mogu dobiti.

Sljedeći tjedan vrijeme će biti nestabilnije, ponovno kiša, najizglednije s utorka na srijedu kad može biti obilnija, iako nije to još uklesano u kamen. Već u ponedjeljak nestabilno, prije svega na kopnu i na sjevernom Jadranu, a sredina tjedna bi onda donijela i obilnu kišu. No, o tom potom. Ne treba se opterećivati sredinom sljedećeg tjedna kad je pred nama ovaj divan vikend.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.