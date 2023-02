Nakon vjetra, ili, s vjetrom stiže prava zima. Naime, prostrano anticiklonalno polje ovih dana dobro će se usidriti nad europskim kontinentom. Jedna stabilna, suha i vrlo hladna zračna masa i Europi i nama idućih dana nosit će vedrinu i hladnoću.

Već će u nedjelju biti osjetno hladnije nego danas, počevši s jutrom. U unutrašnjosti temperatura od -3 do -1, u gorju i -6, no uz umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, činit će se i nekoliko stupnjeva hladnije.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a u Dalmaciji i tramontana. Isto će se činiti hladnije nego će to pokazivati termometri. A pokazivat će maksimalno 4, 5 stupnjeva.

Dobro se utoplite i putujete li, informirajte se o stanju u pomorskom i cestovnom prometu neposredno prije puta. Inače, što se tiče neba, bit će djelomice ili pretežno sunčano. Malo oblačnije jedino na istoku i u gorju, a u gorju bi ujutro pritom lokalno moglo biti i kratkotrajnih pljuskova snijega.

I poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj, djelomice ili pretežno sunčano. Umjeren i jak sjeveroistočnjak postupno će tijekom dana slabjeti, no temperatura neće previše porasti. Danju, samo 2 ili 3 stupnja.

Mala škola prognoze: Kako zagrijavanje na kopnu utječe na život u moru?

Jeste li znali na što sve utječu staklenički plinovi? Odgovor otkriva meteorolog Čačić

Malo promjenjivije, oblačnije, no sa sunčanim razdobljima bit će u Slavoniji i Baranji. No, podjednako vjetrovito i podjednako hladno. Ovdje će se temperatura u nedjelju vrlo malo pomaknuti od Celzijeve ništice. I u najtoplijem dijelu dana samo stupanj ili 2 u plusu.

To je još i toplo u usporedbi s Gorskom Hrvatskom gdje će cijeli dan biti 2 ili 3 stupnja ispod ništice. Uz to, puhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. A ukupno, osjet hladnoće ovdje onda mogao bi biti i kao da je -10. U gorju cijeli dan i malo više oblaka nego na Jadranu gdje će uglavnom prevladavati sunčano. Zbog jake bure, koja će podno Velebita biti i olujna na snazi je i upozorenje Meteoalarma. Temperatura na moru od 5 do 9 stupnjeva.

I u Dalmaciji će u nedjelju prevladavati sunčano, vjetrovito i hladno. Puhat će umjerena i jaka, mjestimice i olujna bura i tramontana. Temperatura će biti između 5 i 7 stupnjeva, no uz buru, i ovdje će se svakako činiti hladnije.

U prvoj polovici idućeg tjedna bit će djelomice ili pretežno sunčano, pomalo vjetrovito te prilično hladno. Noću će se temperatura spuštati i do -7, a danju će biti svega stupanj ili dva iznad nule. No uz umjeren i mjestimice jak sjeveroistočnjak, osjet hladnoće bit će dodatno pojačan.

Na Jadranu će prevladavati vedro. Puhat će umjerena i jaka, mjestimice na mahove i olujna bura. Na moru hladnije nego je to bilo do sad, zapravo hladnije nego je bilo cijelu sezonu: bit će to pravi zimski tjedan kakvih je posljednjih godina sve manje. A u ovim uvjetima, ujutro bi uz obalu ponegdje moglo biti čak i slabog mraza.

Izgleda da će se većinom sunčano, suho i stabilno nastaviti i u drugoj polovici tjedna. Svakako će biti nešto manje vjetrovito nego do srijede, barem u kopnenom dijelu. Za vikend, i to poglavito u nedjelju trebalo biti postupno već biti i toplije. No, o tom potom. Za sad, prvo hladnoća: toplija zimska odjeća trebat će već od nedjelje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.